Молдова прихистила учасників гурту Би-2, які виступили проти війни. Частина вже отримала громадянство

Гурт "Би-2" на початку повномасштабної війни в Україні виступили проти агресії РФ та дій Володимира Путіна. Через це їм довелося покинути межі РФ та емігрувати до Ізраїлю.

Бас-гітарист гурту "Би-2" Максим Андрющенко "Лакмус" та менеджери гурту Олексій Левченко та Олександра Овчаренко та члени їх сімей отримали громадянство Молдови. Відповідний Указ президента Молдови Маї Санду був опублікований вчора, 27 травня.

Зокрема, в указі перелічені імена вісьмох громадян Російської Федерації, які отримали право на громадянство Молдови.

"Президент Мая Санду підписала указ про надання громадянства Республіки Молдова декільком учасникам групи Би-2 та їхнім родинам. Наша країна відкрита та гостинна для людей, які обирають мир, які сприяють дружбі та повазі між народами. Учасників гурту Би-2 почали утискати в Росії після того, як вони виступили проти війни в Україні. Республіка Молдова захищає людську гідність, свободу вираження поглядів і солідарність тим, кому загрожує небезпека", — пояснив рішення уряду Молдови у телеграм-каналі голова адміністрації президента Адріан Белуцел.

Гурт "Би-2" Фото: t.me/b2band

Варто відзначити, що наприкінці січня 2024 року гурт "Би-2" затримали в Таїланді. Тоді правоохоронці затримали сімох учасників гурту — Шура Би-2 (Олександр Уман) і Льова Би-2 (Єгор Бортник), а також Андрія Звонкова, Макса Лакмуса, Бориса Ліфшиця і Яна Ніколенка. Вже в квітні 2024 року частина учасників гурту написали запит до уряду Молдови про отримання громадянства їх країни.

"Би-2" проти війни в Україні

Причиною цьому стали репресії з боку російської влади. Зокрема, мова йде про те, що після 24 лютого 2022 року гурт "Би-2" висловили свою позицію щодо війни і стали на бік України. Через це частину учасників у РФ визнали "іноземними агентами". Самі ж учасники гурту знайшли прихисток в Ізраїлі.

Але вже в січні їх затримали під час концерту в Таїланді. Тоді учасникам загрожувала депортація в РФ. Але завдяки перемовинам їх депортували до Ізраїлю.