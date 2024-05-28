Китайский Ким Кардашьян: аккаунты популярного блогера заблокировали за любовь к роскоши

Администрация киберпространства Китая серьзно взялась за тех, кто хвастается в соцсетях своими деньгами и образом жизни, который недоступен многих гражданам КНР.

Популярный китайский блогер Ван Хунцюаньсин (настощее имя Ван Хунцюань), получивший прозвище "Китайский Ким Кардашьян" за откровенную демонстрацию богатства, внезапно исчез из социальных сетей. Как выяснилось позже, власти КНР очень поспособствовали такому развитию событий из-за того, что молодой человек постоянно хвастался перед пользователями большими суммами денег, которые он тратит на одежду и другие товары, пишет Financial Times.

Вану, который однажды признался, что никогда не выходил из дома без украшений и одежды общей стоимостью не менее 10 миллионов юаней ($1,4 миллиона), запретили посещать такие сайты, как Weibo, Douyin и Xiaohongshu. Только на Douyin у него было 4,4 миллиона подписчиков.

"Администрация киберпространства" китайского правительства постановила, что пользователям социальных сетей не разрешается "создавать показные образы".

Фото: Wang Hongquanxing/Douyin

Эксперты предположили, что китайские власти весьма чувствительны к богатым людям, выставляющим напоказ свою удачу во время значительного экономического спада по всей стране.

"Вполне вероятно, что многие люди действительно считают такого рода контент вульгарным, особенно во время экономического спада. Поэтому такое поведение заставляет власти казаться более моральными и порядочными в своих действиях", – заявил журналистам Карвин Моррис, эксперт по китайской интернет-политике из Лейденского университета в Нидерландах.

В апреле китайские власти заявили, что будут пресекать любое поведение в Интернете, которое "намеренно демонстрирует расточительный образ жизни, основанный на богатстве".

"Как только материализм начнет распространяться, он может плохо повлиять на подростков. . . Следовательно, эту тенденцию роскоши в Интернете необходимо остановить", — говорится в заявлении, опубликованном государственными СМИ Китая.

В свою очередь Ван нашел лазейку и снова появился в Интернете.На платформе социальных сетей Douyin, похожей на TikTok, у 31-летнего парня 4,3 миллиона подписчиков, которые просматривают его короткие видеоролики, где он рассказывает о своих семи роскошных квартирах в Пекине.

Согласно сообщению, Ван также появится в нефрите и розовых бриллиантах.

Охота наблогеров с состоянием

В 2016 году Китай запустил кампанию по "очистке" Интернета, а цензоры регулярно проводят кампании по профилактике социальных сетей, ориентируясь на влиятельных лиц и аккаунты, которые, по мнению Пекина, не поддерживают позитивные социальные ценности. Регуляторы ранее требовали, чтобы влиятельные лица не могли очернять Коммунистическую партию Китая и традиционную китайскую культуру, пропагандировать расточительное питание или распространять слухи о китайском бизнесе.

Администрация киберпространства Китая ранее уже расправлялась с влиятельными лицами социальных сетей и знаменитостями страны за недостоверный контент и уклонение от уплаты налогов, поэтому Хунцюаньсин – не единственный блогер, которому ограничили доступ в соцсети.

Так, аналогично поступили с блогером Баоюй Цзяцзе, прозванной "Сестрой Морское ушко"(Sister Abalone) в честь дорогого моллюска. Светская львица средних лет, которая может похвастаться более чем 2 миллионами подписчиков, устраивала видеоэкскурсии по принадлежащим ей особнякам в Макао.

Еще один блогер, известный как Mr. Bo, также был удален с онлайн-платформ после того, как разместил среди для трех миллионов подписчиков видеоролики, на которых видно, как он носит с собой своих собак в дизайнерских сумках.

Демонстрация роскоши не соответствует линии партии КНР

Мужчина также был известен тем, что хвастался кастомным Rolls-Royce, который он получил в подарок на свое 25-летие.

В ходе "чисток" Douyin, версия TikTok от ByteDance для китайского рынка, удалила 4701 единицу нежелательного контента и закрыла 11 аккаунтов в период с 1 по 7 мая. Xiaohongshu, платформа социальных сетей, похожая на Instagram, закрыла 383 аккаунта за две недели.

Ранее Фокус писал, что китаец выиграл в лотерею $30 млн и скрыл выигрыш от семьи.