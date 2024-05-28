Китайський Кім Кардаш'ян: акаунти популярного блогера заблокували за любов до розкошів

Адміністрація кіберпростору Китаю серйозно взялася за тих, хто хвалиться в соцмережах своїми грошима і способом життя, який недоступний багатьом громадянам КНР.

Популярний китайський блогер Ван Хунцюаньсін (теперішнє ім'я Ван Хунцюань), який отримав прізвисько "Китайський Кім Кардаш'ян" за відверту демонстрацію багатства, раптово зник із соціальних мереж. Як з'ясувалося пізніше, влада КНР дуже посприяла такому розвитку подій через те, що молодий чоловік постійно хвалився перед користувачами великими сумами грошей, які він витрачає на одяг та інші товари, пише Financial Times.

Вану, який одного разу зізнався, що ніколи не виходив з дому без прикрас і одягу загальною вартістю не менше 10 мільйонів юанів ($1,4 мільйона), заборонили відвідувати такі сайти, як Weibo, Douyin і Xiaohongshu. Тільки на Douyin у нього було 4,4 мільйона підписників.

"Адміністрація кіберпростору" китайського уряду постановила, що користувачам соціальних мереж не дозволяється "створювати показні образи".

Фото: Wang Hongquanxing/Douyin

Експерти припустили, що китайська влада вельми чутлива до багатих людей, які виставляють напоказ свою удачу під час значного економічного спаду по всій країні.

"Цілком імовірно, що багато людей дійсно вважають такий контент вульгарним, особливо під час економічного спаду. Тому така поведінка змушує владу здаватися моральнішою і поряднішою у своїх діях", — заявив журналістам Карвін Морріс, експерт із китайської інтернет-політики з Лейденського університету в Нідерландах.

У квітні китайська влада заявила, що припинятиме будь-яку поведінку в інтернеті, яка "навмисно демонструє марнотратний спосіб життя, заснований на багатстві".

"Щойно матеріалізм почне поширюватися, він може погано вплинути на підлітків. Отже, цю тенденцію розкоші в інтернеті необхідно зупинити", — йдеться в заяві, опублікованій державними ЗМІ Китаю.

Своєю чергою Ван знайшов лазівку і знову з'явився в інтернеті.На платформі соціальних мереж Douyin, схожій на TikTok, у 31-річного хлопця 4,3 мільйона підписників, які переглядають його короткі відеоролики, де він розповідає про свої сім розкішних квартир у Пекіні.

Згідно з повідомленням, Ван також з'явиться в нефриті та рожевих діамантах.

Полювання на блогерів зі статками

У 2016 році Китай запустив кампанію з "очищення" інтернету, а цензори регулярно проводять кампанії з профілактики соціальних мереж, орієнтуючись на впливових осіб та акаунти, які, на думку Пекіна, не підтримують позитивні соціальні цінності. Регулятори раніше вимагали, щоб впливові особи не могли очорняти Комуністичну партію Китаю і традиційну китайську культуру, пропагувати марнотратне харчування або поширювати чутки про китайський бізнес.

Адміністрація кіберпростору Китаю раніше вже розправлялася з впливовими особами соціальних мереж і знаменитостями країни за недостовірний контент і ухилення від сплати податків, тому Хунцюаньсін — не єдиний блогер, якому обмежили доступ у соцмережі.

Так, аналогічно вчинили з блогером Баоюй Цзяцзе, яку прозвали "Сестрою Морське вушко" (Sister Abalone) на честь дорогого молюска. Світська левиця середніх років, яка може похвалитися більш ніж 2 мільйонами підписників, влаштовувала відеоекскурсії особняками, які їй належать, у Макао.

Ще одного блогера, відомого як Mr. Bo, також видалили з онлайн-платформ після того, як він розмістив для трьох мільйонів підписників відеоролики, на яких видно, як він носить із собою своїх собак у дизайнерських сумках.

Демонстрація розкоші не відповідає лінії партії КНР

Чоловік також був відомий тим, що хвалився кастомним Rolls-Royce, який він отримав у подарунок на своє 25-річчя.

Під час "чисток" Douyin, версія TikTok від ByteDance для китайського ринку, видалила 4701 одиницю небажаного контенту і закрила 11 акаунтів у період з 1 по 7 травня. Xiaohongshu, платформа соціальних мереж, схожа на Instagram, закрила 383 акаунти за два тижні.

Раніше Фокус писав, що китаєць виграв у лотерею $30 млн і приховав виграш від сім'ї.