Певец Максим Бородин рассказал о маме, которая имеет криминальное прошлое (видео)

Максим Бородин признался, что в детстве он остался без родителей. Отца он никогда не видел, а мать сидела в тюрьме. В 9 лет певец остался с 3-летней сестрой на руках.

37-летний певец Максим Бородин, известный песнями "Если бы не ты, я бы не верил в любовь...", "Скажи мне, любовь моя...", рассказал, как в 9 лет остался без мамы и с трехлетней сестрой. Подробностями личной жизни певец поделился в интервью Алины Доротюк.

В частности, Максим Бородин рассказал, что его мама была трижды судимой. Когда ему было всего 9 лет, она имела проблемы с законом и попала за решетку. Все это время Максим вместе с сестрой жили с дедушкой, который взял над ними опеку.

Певец признался, что мама трижды была судимой. Все из-за того, что имела проблемы с наркотиками и алкоголем. Первый раз женщину посадили за кражу, остальные разы певец не помнит.

"Я знаю о первом разе. Это кражи. Но это все из-за наркотиков. Мама первый раз когда вышла, она пыталась вырулить, она была рядом с нами. Работу же ей никакую не давали. Она пошла в электричку продавать чай и кофе. Я видел, как она старалась, как она хотела набрать свои баллы. Но потом те люди возвращаются, которые вокруг тебя. Она просто попала в эту колею. Не то, чтобы я оправдываю. Я просто видел, как это было. Она пытается быть с нами, а эти люди появляются. И ты там раз выпил, раз укололся и тебе легче эту реальность видеть. Люди, которые вокруг тебя, скажем так, родственники тебя не очень поддерживают. Мама мне рассказывала, сынок, когда ты выходишь из тюрьмы, ты не знаешь, как в этом мире жить. Все на тебя смотрят таким косяком. Работу найти трудно. Не то что чужие, свои тебя не очень воспринимают. Второй шанс тебе не очень дают. Она попала в ту же колею", — признался певец.

Когда Максим Бородин заканчивал школу, его мама во второй раз вышла из тюрьмы. Певец признался, что тогда не знал как себя с ней вести, ведь даже забыл слово "мама". Но сегодня, когда прошло много лет, его мама вышла из тюрьмы и живет в городке в Запорожской области, они восстановили родственные отношения и общаются. Певец подчеркнул, что не держит обиду на маму, ведь они много раз проговаривали то, что им пришлось прожить.

Кто такой Максим Бородин?

Максим Бородин родом из Запорожья. Участвовал в шоу "Голос страны 12" в котором дошел до полуфинала. Женат. Имеет троих детей — Веронику, Екатерину и Аню.

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