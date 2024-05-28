Співак Максим Бородін розповів про маму, яка має кримінальне минуле (відео)

Максим Бородін зізнався, що в дитинстві він залишився без батьків. Батька він ніколи не бачив, а мати сиділа в тюрмі. У 9 років співак залишився із 3-річною сестрою на руках.

37-річний співак Максим Бородін, відомий піснями "Якби не ти, я б не вірив в любов…", "Скажи мені, любов моя…", розповів, як у 9 років залишився без мами і з трирічною сестрою. Подробицями особистого життя співак поділився в інтерв’ю Аліни Доротюк.

Зокрема, Максим Бородін розповів, що його мама була тричі судимою. Коли йому було лише 9 років, вона мала проблеми із законом і потрапила за ґрати. Весь цей час Максим разом із сестрою жили з дідусем, який взяв над ними опіку.

Співак зізнався, що мама тричі була судимою. Все через те, що мала проблеми з наркотиками і алкоголем. Вперше жінку посадили за крадіжку, інші рази співак не пам’ятає.

"Я знаю про перший раз. Це крадіжки. Але це все через наркотики. Мама перший раз коли вийшла, вона намагалася вирулити, вона була поруч з нами. Роботу ж їй ніяку не давали. Вона пішла в електричку продавати чай і каву. Я бачив, як вона старалась, як вона хотіла набрати свої бали. Але потім ті люди повертаються, які навколо тебе. Вона просто попала в цю колію. Не те, що я виправдовую. Я просто бачив, як це було. Вона намагається бути з нами, а ці люди з’являються. І ти там раз випив, раз уколовся і тобі легше цю реальність бачити. Люди, які навколо тебе, скажемо так, родичі тебе не дуже підтримують. Мама мені розповідала, синок, коли ти виходиш з тюрми, ти не знаєш, як в цьому світі жити. Всі на тебе дивляться таким косяком. Роботу знайти важко. Не те що чужі, свої тебе не дуже сприймають. Другий шанс тобі не дуже дають. Вона потрапила в ту саму колію", — зізнався співак.

Коли Максим Бородін закінчував школу, його мама вдруге вийшла з тюрми. Співак зізнався, що тоді не знав як себе з нею поводити, адже навіть забув слово "мама". Але сьогодні, коли пройшло багато років, його мама вийшла з тюрми і живе в містечку в Запорізькій області, вони відновили родинні стосунки і спілкуються. Співак наголосив, що не тримає образу на маму, адже вони багато разів проговорювали те, що їм довелося прожити.

Хто такий Максим Бородін?

Максим Бородін родом із Запоріжжя. Брав участь у шоу "Голос країни 12", в якому дійшов до півфіналу. Одружений. Має трьох дітей — Вероніку, Катерину та Аню.

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