7-летний сын популярного телеведущего перенес третью открытую операцию на сердце (фото)

У младшего ребенка Киммела – врожденный порок сердца, который у него диагностировали сразу после рождения. Первую операцию мальчик перенс в 2017 году.

Семилетний сын известного американского телеведущего Джимми Киммела, Билл, успешно перенес операцию на открытом сердце Детской больнице Лос-Анджелеса (CHLA), которая стала для младшего сына знаменитости уже третьей за его жизнь. Об этом он рассказал в соцсети, поделившись снимком ребенка в больничной палате.

"На этих выходных нашему мальчику Билли сделали третью (мы надеемся, из трех) операцию на открытом сердце. Мы подошли к этому опыту с большим оптимизмом и почти таким же страхом и получили новый клапан внутри счастливого, здорового ребенка", – сообщил Киммел.

О первой операции сына на сердце Джимми рассказал в 2017 году. Это побудило его открыто выступить за реформу здравоохранения и страхования. Он признался, что снимает шляпу перед покойным сенатором Джоном Маккейном, который сыграл ключевую роль в голосовании за отмену законопроекта, который мог бы уничтожить Закон о доступном медицинском обслуживании во времена администрации Трампа. Он также отметил, что закон о здравоохранении позволил CHLA "в значительной степени" принимать молодых пациентов независимо от их платежеспособности.

Киммел похвалил врачей Билли во главе с блестящим хирургом Воном Старнсом, кардиологом Тимом Касаресом и превосходным, трудолюбивым персоналом, врачами, медсестрами и практикующими медсестрами в CHLA, включая, помимо прочего, Мисти, Энн, Сильвию, Дана, Кейли, Ник, Бека, Джули, Кенни, Кэролайн, Лиза, Стефани, Эллиз, Айви, Пэм и Кэрри проявили к нам неизмеримую доброту и опыт".

Добрым словом ведущий похвалил свою жену Молли за ее невероятную силу, а Билли назвал "самым крутым и забавным ребенком", которого он знает.

Киммел также упомянул тех, кому не удалось спасти своих детей:

"Есть так много родителей и детей, которым не посчастливилось вернуться домой через пять дней. Пожалуйста, поделитесь с ними своей любовью, сердцами и молитвами…"

Джимми Киммел сказал немало слов благодарности в посте об операции сына Фото: Instagram @jimmykimmel

У Билли Киммела сразу после рождения в 2017 году диагностировали врожденный порока сердца — тетраду Фалло с атрезией легких. По данным Национального института сердца, легких и крови, от этого врожденного заболевания страдают от 0,02% до 0,04% населения. Тетрада Фалло является наиболее частым сложным врожденным пороком сердца.

Заболевание включает в себя совокупность пороков сердца, в том числе сужение легочной артерии, дефект межжелудочковой перегородки, смещение кровеносного сосуда, несущего бедную кислородом кровь, которая направляет кровь непосредственно в аорту, а не в легкие, где он может снова связываться с кислородом и утолщать стенку правого желудочка.

Состояние гораздо более тяжелое у детей, у которых также имеется легочная атрезия.

По данным клиники Майо, в этих случаях легочный клапан, который открывается и закрывается для перемещения крови от сердца к легким, блокируется тканями, хотя некоторая часть крови все же может попасть от сердца к легким по другим более мелким путям.

У младенцев, страдающих этим заболеванием, часто проявляются видимые симптомы, включая синюшную или сероватую кожу из-за недостатка кислорода. У них также могут возникнуть трудности с дыханием или они легко утомляются, а кормление может быть затруднено.

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