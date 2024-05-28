7-річний син популярного телеведучого переніс третю відкриту операцію на серці (фото)

У молодшої дитини Кіммела — вроджена вада серця, яку в нього діагностували одразу після народження. Першу операцію хлопчик переніс у 2017 році.

Семирічний син відомого американського телеведучого Джиммі Кіммела, Білл, успішно переніс операцію на відкритому серці в Дитячій лікарні Лос-Анджелеса (CHLA), яка стала для молодшого сина знаменитості вже третьою за його життя. Про це він розповів у соцмережі, поділившись знімком дитини в лікарняній палаті.

"Цими вихідними нашому хлопчику Біллі зробили третю (ми сподіваємося, з трьох) операцію на відкритому серці. Ми підійшли до цього досвіду з великим оптимізмом і майже таким же страхом і отримали новий клапан всередині щасливої, здорової дитини", — повідомив Кіммел.

Про першу операцію сина на серці Джиммі розповів у 2017 році. Це спонукало його відкрито виступити за реформу охорони здоров'я і страхування. Він зізнався, що знімає капелюха перед покійним сенатором Джоном Маккейном, який зіграв ключову роль у голосуванні за скасування законопроєкту, який міг би знищити Закон про доступне медичне обслуговування за часів адміністрації Трампа. Він також зазначив, що закон про охорону здоров'я дозволив CHLA "значною мірою" приймати молодих пацієнтів незалежно від їхньої платоспроможності.

Кіммел похвалив лікарів Біллі на чолі з блискучим хірургом Воном Старнсом, кардіологом Тімом Касаресом і чудовим, працьовитим персоналом, лікарями, медсестрами та практикуючими медсестрами в CHLA, включно з, окрім іншого, Місті, Енн, Сільвією, Даною, Кейлі, Ніком, Беком, Джулі, Кенні, Керолайн, Лізою, Стефані, Еллізом, Айві, Пем та Керрі, що проявили до нас незмірну доброту і досвід".

Добрим словом ведучий похвалив свою дружину Моллі за її неймовірну силу, а Біллі назвав "найкрутішою і найкумеднішою дитиною", яку він знає.

Кіммел також згадав тих, кому не вдалося врятувати своїх дітей:

"Є так багато батьків і дітей, яким не пощастило повернутися додому через п'ять днів. Будь ласка, поділіться з ними своєю любов'ю, серцями та молитвами..."

Джиммі Кіммел сказав чимало слів подяки в пості про операцію сина Фото: Instagram @jimmykimmel

У Біллі Кіммела одразу після народження у 2017 році діагностували вроджену ваду серця — тетраду Фалло з атрезією легень. За даними Національного інституту серця, легенів і крові, від цього вродженого захворювання страждають від 0,02% до 0,04% населення. Тетрада Фалло є найчастішою складною вродженою вадою серця.

Захворювання охоплює сукупність вад серця, зокрема звуження легеневої артерії, дефект міжшлуночкової перегородки, зміщення кровоносної судини, що несе бідну на кисень кров, яка спрямовує кров безпосередньо до аорти, а не до легень, де вона може знову зв'язуватися з киснем і потовщувати стінку правого шлуночка.

Стан набагато важчий у дітей, у яких також є легенева атрезія.

За даними клініки Майо, у цих випадках легеневий клапан, який відкривається і закривається для переміщення крові від серця до легень, блокується тканинами, хоча певна частина крові все ж таки може потрапити від серця до легень іншими дрібнішими шляхами.

У немовлят, які страждають на це захворювання, часто проявляються видимі симптоми, включно з синюшною або сіруватою шкірою через нестачу кисню. У них також можуть виникнути труднощі з диханням або вони легко втомлюються, а годування може бути ускладнене.

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