В сети появилось ранее не публиковавшееся фото с Кейт Миддлтон

Администарция отеля опубликовала снимок королевской пары спустя год после того, как принц и принцесса Уэльские остановились у них на ночь.

Улыбающиеся принц Уильям и Кейт Миддлтон позируют на ранее неопубликованном фото, сделанном в загородном отеле Даффрин-Мор в Уэльсе, номер в котором можно снять на Airbnb за 850 фунтов стерлингов в сутки. Снимок, который был сделан 27 апреля 2023 года, обнародовала администрация отеля.

Королевская чета позирует вместе с персоналом. В публикации, которая сопровождала фото, говорится, что принц и принцесса Уэльские "такие добрые и дружелюбные", и персоналу было очень приятно принимать таких высоких гостей.

Место для отдыха, вмещающее 16 человек, одновременно служит местом проведения свадеб и граничит с национальным парком Брекон-Биконс, куда Кейт и Уильям отправились, чтобы отпраздновать 60-летие службы спасения в горах Сентрал-Биконс.

Помимо семи спален, загородный дом может похвастаться 74 удобствами, включая тренажерный зал, спа-центр с паровой баней и гидромассажной ванной, а также детскую комнату.

Кейт и Уильям провели одну ночь в роскошном доме, а затем их ждала насыщенная программа в Южном Уэльсе. Они встретились с горноспасательной командой Центральных маяков в рамках роли Уильяма покровителя горноспасательной службы Англии и Уэльса.

Уезжая из отеля, пара оставила отметку в гостевой книге и мило пообщалась с персоналом, сделав фото на память.

"Прошел год с тех пор, как мы приветствовали Уильяма и Кейт, принца и принцессу Уэльских, в Даффрин-Мор. Мы были рады приветствовать Уильяма и Кейт на ночь здесь, когда они посетили Брекон-Биконс. Такие добрые и дружелюбные, было очень приятно, что они остались здесь".

Во время их пребывания Кимберли Фрай, владеющая Даффрин-Мор и Блюбеллом, рассказала:

"Они вошли точно так же, как местные жители. У них была бронь, и мы хранили это в тайне, но местные жители в пабе были очень удивлены, увидев их. Для нас было большой честью видеть их здесь. Мы взимаем текущую ставку, как и для всех остальных".

Уильям и Кейт сфотографировались с персоналом отеля Фото: Duffryn Mawr Country House

Тем временем Букингемский дворец сообщил, что им приходят десятки тысяч писем, открыток и подарков для принцессы Уэльской Кэтрин с пожеланиями ей скорейшего выздоровления. Во дворце "были так тронуты любовью и привязанностью", проявленными к Кейт.

Команде порой было трудно справиться с огромным объемом переписки, но сотрудники стремятся в конечном итоге ответить всем авторам.

Хотя у принца и принцессы Уэльских есть собственный личный кабинет в Кенсингтонском дворце, все письма членам королевской семьи обрабатываются придворной почтовой службой.

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