У мережі з'явилося фото з Кейт Міддлтон, яке раніше не публікувалося

Адміністарція готелю опублікувала знімок королівської пари за рік після того, як принц і принцеса Уельські зупинилися у них на ніч.

Усміхнені принц Вільям і Кейт Міддлтон позують на раніше неопублікованому фото, зробленому в заміському готелі Даффрін-Мор в Уельсі, номер у якому можна зняти на Airbnb за 850 фунтів стерлінгів на добу. Знімок, який було зроблено 27 квітня 2023 року, оприлюднила адміністрація готелю.

Королівське подружжя позує разом із персоналом. У публікації, яка супроводжувала фото, йдеться про те, що принц і принцеса Уельські "такі добрі та доброзичливі", і персоналу було дуже приємно приймати таких високих гостей.

Місце для відпочинку, що вміщує 16 осіб, одночасно слугує місцем проведення весіль і межує з національним парком Брекон-Біконс, куди Кейт і Вільям вирушили, щоб відсвяткувати 60-річчя служби порятунку в горах Сентрал-Біконс.

Крім семи спалень, заміський будинок може похвалитися 74 зручностями, включно з тренажерним залом, спа-центром із паровою лазнею і гідромасажною ванною, а також дитячою кімнатою.

Кейт і Вільям провели одну ніч у розкішному будинку, а потім на них чекала насичена програма в Південному Вельсі. Вони зустрілися з гірничорятувальною командою Центральних маяків у межах ролі Вільяма — покровителя гірничорятувальної служби Англії та Уельсу.

Їдучи з готелю, пара залишила позначку в гостьовій книзі і мило поспілкувалася з персоналом, зробивши фото на пам'ять.

"Минув рік відтоді, як ми вітали Вільяма і Кейт, принца і принцесу Уельських, в Даффрін-Мор. Ми були раді вітати Вільяма і Кейт на ніч тут, коли вони відвідали Брекон-Біконс. Такі добрі і доброзичливі, було дуже приємно, що вони залишилися тут".

Під час їхнього перебування Кімберлі Фрай, яка володіє Даффрін-Мор і Блюбеллом, розповіла:

"Вони увійшли точно так само, як місцеві жителі. У них була бронь, і ми зберігали це в таємниці, але місцеві жителі в пабі були дуже здивовані, побачивши їх. Для нас було великою честю бачити їх тут. Ми стягуємо поточну ставку, як і для всіх інших".

Вільям і Кейт сфотографувалися з персоналом готелю Фото: Duffryn Mawr Country House

Тим часом Букінгемський палац повідомив, що їм надходять десятки тисяч листів, листівок і подарунків для принцеси Уельської Кетрін з побажаннями їй якнайшвидшого одужання. У палаці "були так зворушені любов'ю і прихильністю", виявленими до Кейт.

Команді часом було важко впоратися з величезним обсягом листування, але співробітники прагнуть зрештою відповісти всім авторам.

Хоча у принца і принцеси Уельських є власний особистий кабінет у Кенсингтонському палаці, всі листи членам королівської сім'ї обробляє придворна поштова служба.

Раніше Фокус писав, що з'явилася нова теорія зникнення принцеси Уельської.