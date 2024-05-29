"Много забрало денег": Alyosha назвала сумму, которую потратила на участие в "Евровидении" (видео)

Артистка выступала на песенном конкурсе 14 лет назад. Елена Тополя на 55-м песенном конкурсе в Норвегии заняла 10 место.

Украинская певица Алена Тополя, которая известна под псевдонимом Alyosha, назвала сумму средств, которую ей пришлось потратить в 2010 году, чтобы принять участие в международном песенном конкурсе "Евровидение" в Осло. В программе "Муз_Тренд" со Славой Деминым звезда призналась, что ей даже пришлось занимать деньги.

Елена заявила, что ей 14 лет назад пришлось потратить немалую сумму, а именно 400 тысяч долларов на "Евровидение". Это были как собственные средства, так и займы, и помощь "благородных людей". Сейчас она больше не хочет выступать на международном музыкальном конкурсе, как участница.

"Я уже точно знаю, что это будет очень дорого стоить. Я бы не поехала на "Евровидение". Я зашла с коммерческой стороны, потому что мой опыт с тратой своих денег, занятых денег, тех, кто вкладывал... Мы не брали кредит, а занимали средства. В общем, эта поездка вылилась в более 400 тысяч долларов. Это Норвегия, Осло, очень много направлений, которые были созданы под наше выступление: вечеринки, игры, акции — это все очень много забрало денег", — рассказала исполнительница.

Alyosha поделилась, что средства ей потом пришлось отрабатывать, но были и такие люди, которые простили ей долг. "Я говорю правду, я говорю честно и искренне, как это было. Нам многое простили...Это большая компания очень благородных людей", — добавила артистка.

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Ранее, 6 декабря 2023 года, Alyosha прокомментировала слухи о раз воде с лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей. Певица призналась, что не видела подобных новостей об отношениях в их семье, поэтому ей очень грустно такое слышать о своей семье.