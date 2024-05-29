"Багато забрало грошей": Alyosha назвала суму, яку витратила на участь у "Євробаченні" (відео)

Артистка виступала на пісенному конкурсі 14 років тому. Олена Тополя на 55-му пісенному конкурсі у Норвегії посіла 10 місце.

Українська співачка Олена Тополя, яка відома під псевдонім Alyosha, назвала суму коштів, яку їй довелося витратити у 2010 році, щоб взяти участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" в Осло. У програмі "Муз_Тренд" зі Славою Дьоміним зірка зізналася, що їй навіть довелося позичати гроші.

Олена заявила, що їй 14 років тому довелося витратити чималу суму, а саме 400 тисяч доларів на "Євробачення". Це були як власні кошти, так і позики, та допомога "благородних людей". Наразі вона більше не хоче виступати на міжнародному музичному конкурсі як учасниця.

"Я вже точно знаю, що це буде дуже дорого коштувати. Я б не поїхала на "Євробачення". Я зайшла з комерційної сторони, тому що мій досвід з витратою своїх грошей, зайнятих грошей, тих, хто вкладав… Ми не брали кредит, а позичали кошти. Загалом, ця поїздка вилилася в понад 400 тисяч доларів. Це Норвегія, Осло, дуже багато напрямків, які були створені під наш виступ: вечірки, ігри, акції — це все дуже багато забрало грошей", — розповіла виконавиця.

Alyosha поділилась, що кошти їй потім довелося відробляти, але були й такі люди, які пробачили їй борг. "Я говорю правду, я говорю чесно і щиро, як це було. Нам багато що пробачили…Це велика компанія дуже благородних людей", — додала артистка.

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Раніше, 6 грудня 2023 року, Alyosha прокоментувала чутки про розлучення з лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею. Співачка зізналася, що не бачила подібних новин про стосунки у їх сім’ї, тому їй дуже сумно таке чути про свою родину.