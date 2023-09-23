"Була на валізах щомісяця": співачка Alyosha зізналася, скільки їй коштувало життя у США (відео)

Дружина лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі, співачка Alyosha, з початку війни була за кордоном, а нині повернулась разом із дітьми.

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Співачка Alyosha, дружина фронтмена групи "Антитіла" Тараса Тополі, після півтора року у США повернулась додому разом із трьома дітьми та розповіла, скільки їй коштувало життя у Сполучених Штатах. Відверте інтерв'ю вона дала шоу "Неймовірна правда про зірок".

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"Він не збирався прилітати": Alyosha пояснила, чому вирішила повернутися в Україну (відео)

Українська співачка Олена Тополя, яка виступає під псевдонімом Alyosha із початку російського вторгнення поїхала із трьома дітьми: Романом, Марком та Марією до США. Артистка багато виступала на благодійних концертах у підтримку України, зокрема взяла участь у конкурсі "Євробаченні 2023", який проходив у Великій Британії, та виконала пісню Ordinary World гурту Duran Duran в дуеті з Ребеккою Фергюсон.

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У США Тополя жила в Нью-Джерсі разом із матір'ю свого чоловіка, але зазначила, що це було недешево.

"Я була на валізах щомісяця. Ми жили у приватному секторі. Це будинок із басейном у Нью-Джерсі. Потрібно мінімум три тисячі доларів на місяць тільки на житло. У школу нас тоді безплатно взяли, а дитячі садки дуже дорогі — 1500 доларів на місяць. Плюс машина, обслуговування 1000 доларів, плюс харчування. Коротше на місяць тисяч п’ять, щоб жити на мінімалках", — зазначила співачка.

Артистка каже, що не збиралась лишатись в США, та весь час була готова зібрати дітей та повернутись в Україну, але її зупиняли труднощі та небезпека з якими зіткнуться її сини та донька.

Співачка Alyosha та Тарас Тополя із дітьми

Але вона дуже хотіла повернутись, адже важко переживала розлуку із чоловіком.

Побути довго разом Alyosha і Тарас Тополя не зможуть. Гурт "Антитіла" планує благодійний тур до США, Нової Зеландії, Австралії, Канади та Європи, який триватиме два місяці. Сама Олена Тополя повернеться до музичної кар'єри та продовжить давати концерти.

Тарас Тополя каже, що його закордонний тур має на мету збирати гроші на допомогу українському війську, зокрема на аптечки.

Ще у 2014 році він разом із друзями заснував благодійний Фонд "Вільні ЮА".

Після вторгнення російських військ в Україну 24 лютого 2022 року Тарас Тополя разом з іншими учасниками гурту "Антитіла" записався до лав Територіальної оборони ЗСУ.

Нагадаємо, виступ Олени Тополі на "Євробаченні-2023" викликав бурхливі овації, адже за спиною співачки розгорталась історія роз'єднання родин після вторгнення російських військ на територію України та звучала сирена.