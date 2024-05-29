Тренер голливудских звезд рассказал правду об их мускулах

Фитнес-тренер из Нью-Йорка подчеркнул, что он не поддерживает использование препаратов для более быстрого набора мышечной массы.

Знаменитый голливудский тренер Дон Саладино, который тренировал таких звезд, как Райан Рейнольдс и Хью Джекман, рассказал о секретах тренировок и раскритиковал тех, кто принимает стероиды, чтобы иметь мышцы мечты. Своими откровениями он поделился в популярном подкасте о тяжелой атлетике Renaissance Periodization.

Когда его спросили, знает ли он знаменитостей, которые принимали специальные препараты для улучшения своего телосложения, Саладино ответил, что он "не играет в доктора" и требует от всех своих клиентов сдавать анализы крови, чтобы убедиться, что они здоровы.

По его словам, он не поощряет тех, кто наращивает мышечную массу с помощью стероидов, чтобы потом выглядеть эффектно на обложках журналов.

"Я не уважаю это, потому что там будет сидеть какой-то 14-летний ребенок и смотреть на это", – отметил он, имея в виду, что дети затем будут стремиться к таким же формам в спортзале, и не у всех это получится.

Дон Саладино работает с Райаном Рейнольдсом

Саладион отметил, что некоторые знаменитости придумывали неадекватные оправдания приема стероидов. Он выделил Алана Ричсона из сериала Amazon Prime о Джеке Ричере, который признался, что использовал заместительную терапию тестостероном (разновидность стероидов) для достижения буквально горы мышц. В свою очередь актер Алан Ричсон, появившийся на обложке журнала Men's Health, сказал, что не знал, что тестостерон эквивалентен стероиду.

"Я даже не знал, что некоторые люди считают его анаболическим стероидом. Просто: мне не хватало гормона, и он мне был нужен", – признавался он. Ведущий подкаста доктор Майк Исраетель рассказал Саладино, что уже много лет ходят слухи о том, что киностудии знают и поощряют использование стероидов, даже помогая знаменитостям общаться с дилерами.

В свою очередь Саладино ответил, что многие актеры "улучшаются" с помощью фокусов камеры и компьютерных эффектов, а не стероидов:

"Меня расстраивает… то, что люди думают, что раз кто-то находится на определенном уровне, ему нужно что-то принимать".

Дон Саладино много времени проводит в спортзале

Говоря о фильме "Спарта 300" с Джерардом Батлером в главной роли, в котором 300 спартанских солдат сражаются против гораздо более крупной персидской армии в Древней Греции, Саладино сказал, что пресс из шести кубиков у актеров был накладным.

"Посмотрите фильм "300 спартанцев"… Вы можете взять самого мускулистого человека из этого фильма, отправить его на соревнование по телосложению, и он финиширует последним. Освещение потрясающее, грим потрясающий, ракурс потрясающий", – объяснил он.

Кроме компьютерной графики, пришлось потрудиться и самим. Им нужно было соблюдать строгую диету и режим физических упражнений, чтобы стать стройнее.

Саладино, однако, признал, что на актеров оказывалось сильное давление, чтобы привести себя в форму в те временные промежутки, которые, естественно, нереалистичны, показывая, что "татуированный звездный актер" пришел к нему всего за две недели, чтобы набрать массу для роли:

"Я не могу упомянуть этого актера, очень известного, звезду первой величины в Голливуде, у него тоже очень хорошее телосложение. Поэтому он объяснил мне роль, и у него было несколько татуировок на теле. Я спросил: "И сколько у тебя времени?", а он ответил: "Две недели"".

Актер сказал, что ему нужны более широкие плечи и идеальный пресс, несмотря на то, что он признался, что регулярно употребляет алкоголь.

Поэтому в ответ Саладино посоветовал звезде загореть, что укрепит его мышцы, начать посещать сауны, больше гулять и избегать алкоголя.

Эти советы дали свой эффект: звезда был в восторге от результатов, и студия немедленно приступила к съемкам фильма.

Ранее Фокус писал, что Хью Джекман показал свои изнурительные тренировки в спортзале.