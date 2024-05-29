Тренер голлівудських зірок розповів правду про їхні м'язи

Фітнес-тренер із Нью-Йорка наголосив, що він не підтримує використання препаратів для швидшого набору м'язової маси.

Знаменитий голлівудський тренер Дон Саладіно, який тренував таких зірок, як Раян Рейнольдс і Г'ю Джекман, розповів про секрети тренувань і розкритикував тих, хто вживає стероїди, щоб мати м'язи мрії. Своїми одкровеннями він поділився в популярному подкасті про важку атлетику Renaissance Periodization.

Коли його запитали, чи знає він знаменитостей, які приймали спеціальні препарати для поліпшення своєї статури, Саладіно відповів, що він "не грає в доктора" і вимагає від усіх своїх клієнтів здавати аналізи крові, щоб переконатися, що вони здорові.

За його словами, він не заохочує тих, хто нарощує м'язову масу за допомогою стероїдів, щоб потім мати ефектний вигляд на обкладинках журналів.

"Я не поважаю це, тому що там сидітиме якась 14-річна дитина і дивитиметься на це", — зазначив він, маючи на увазі, що діти потім прагнутимуть таких самих форм у спортзалі, і не в усіх це вийде.

Дон Саладіно працює з Раяном Рейнольдсом

Саладіон зазначив, що деякі знаменитості придумували неадекватні виправдання прийому стероїдів. Він виділив Алана Річсона із серіалу Amazon Prime про Джека Річера, який зізнався, що використовував замісну терапію тестостероном (різновид стероїдів) для досягнення буквально гори м'язів. Зі свого боку актор Алан Річсон, який з'явився на обкладинці журналу Men's Health, сказав, що не знав, що тестостерон еквівалентний стероїду.

"Я навіть не знав, що деякі люди вважають його анаболічним стероїдом. Просто: мені не вистачало гормону, і він мені був потрібен", — зізнавався він. Ведучий подкасту доктор Майк Ісраетель розповів Саладіно, що вже багато років ходять чутки про те, що кіностудії знають і заохочують використання стероїдів, навіть допомагаючи знаменитостям спілкуватися з дилерами.

Зі свого боку Саладіно відповів, що багато акторів "покращуються" за допомогою фокусів камери та комп'ютерних ефектів, а не стероїдів:

"Мене засмучує... те, що люди думають, що раз хтось перебуває на певному рівні, йому потрібно щось приймати".

Дон Саладіно багато часу проводить у спортзалі

Говорячи про фільм "Спарта 300" з Джерардом Батлером у головній ролі, в якому 300 спартанських солдатів б'ються проти набагато більшої перської армії в Стародавній Греції, Саладіно сказав, що прес із шести кубиків у акторів був накладним.

"Подивіться фільм "300 спартанців"... Ви можете взяти найбільш мускулисту людину з цього фільму, відправити її на змагання зі статури, і вона фінішує останньою. Освітлення приголомшливе, грим приголомшливий, ракурс приголомшливий", — пояснив він.

Крім комп'ютерної графіки, довелося попрацювати і самим. Їм потрібно було дотримуватися суворої дієти і режиму фізичних вправ, щоб стати стрункішими.

Саладіно, однак, визнав, що на акторів чинився сильний тиск, щоб привести себе у форму в ті тимчасові проміжки, які, природно, нереалістичні, показуючи, що "татуйований зоряний актор" прийшов до нього всього за два тижні, щоб набрати масу для ролі:

"Я не можу згадати цього актора, дуже відомого, зірку першої величини в Голлівуді, у нього теж дуже гарна статура. Тому він пояснив мені роль, і в нього було кілька татуювань на тілі. Я запитав: "І скільки в тебе часу?", а він відповів: "Два тижні"".

Актор сказав, що йому потрібні ширші плечі та ідеальний прес, незважаючи на те, що він зізнався, що регулярно вживає алкоголь.

Тож у відповідь Саладіно порадив зірці засмагнути, що зміцнить його м'язи, почати відвідувати сауни, більше гуляти й уникати алкоголю.

Ці поради дали свій ефект: зірка був у захваті від результатів, і студія негайно приступила до зйомок фільму.

Раніше Фокус писав, що Г'ю Джекман показав свої виснажливі тренування в спортзалі.