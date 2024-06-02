От Джеки Чана до Шарлиз Терон: 7 актеров, которые чуть не погибли на съемочной площадке (фото)

Жизнь многих известных звезд подвергалась опасности во время съемок фильма. Кто-то отделался синяками, а кто-то попал в реанимацию.

Может показаться, что у актеров идеальная работа, но она не обходится без опасностей. Обеспечение безопасности на съемках фильмов и телешоу может быть первоочередной задачей, сообщает Independent.

Когда камеры начинают работать, бывают моменты, когда контроль на съемочной площадке теряется, в результате чего актеры попадают в опасные для жизни ситуации. Было также много историй, когда всемирно известные звезды либо становились жертвами неудачных трюков, либо смогли обмануть смерть. О самых известных случаях рассказываем дальше.

Джеки Чан

Актер и каскадер Джеки Чан Фото: instagram.com/jackiechan

Актер и каскадер Джеки Чан известен многими вещами, и выполнение собственных трюков – одно из них. Из-за этого в прошлом он получил много травм, некоторые из которых произошли на съемках комедийного боевика 1986 года "Доспехи Бога". Джеки, пытаясь скатиться с дерева, получил серьезную травму черепа, упав с высоты 7,6 метров и ударившись головой о камень. Чана немедленно срочно отправили в операцию, и по сей день в его черепе есть дыра, которую закрыта специальной пластиной.

Шарлиз Терон

Актриса Шарлиз Терон Фото: Getty Images

Актриса Шарлиз Терон попыталась выполнить сальто назад на съемках боевика 2005 года "Эон Флакс", но была "почти парализована" из-за неудачного падения. Она повредила шею, и из-за серьезных травм производство фильма было остановлено на два месяца.

Джейсон Стэтхэм

Джейсон Стейтем с женой Рози Хантингтон-Уайтли Фото: Getty Images

Британский герой боевиков Джейсон Стэтхэм избежал смерти на съемках сиквела боевика 2014 года "Неудержимые 3" после того, как у грузовика, которым он управлял, перестали работать тормоза. Ему ничего не оставалось, как спрыгнуть с движущегося трехтонного автомобиля за несколько секунд до того, как автомобиль упал в Черное море.

Джонни Депп

Актер Джонни Депп Фото: Getty Images

Джонни Деппа сбросили с лошади на съемках диснеевского приключенческого фильма "Одинокий рейнджер" 2013 года. В этот момент вся жизнь актера перед его глазами: лошадь от испуга начала бить его копытами. К счастью, он отделался лишь синяками.

Мэтью Фокс

Актер Метью Фокс Фото: instagram.com/matthewcfox

Во время съемок последнего эпизода "Остаться в живых" в 2010 году Мэтью Фокс, сыгравший Джека Шепарда, чуть не получил ножевое ранение после того, как выдвижной нож был заменен настоящим. План состоял в том, чтобы использовать настоящий нож для сцены боя, вплоть до момента проникновения, поскольку складной нож выглядел слишком фальшиво. Каким-то образом ножи не поменялись местами, и Фокса спасла защитная подкладка, которую он надел в самую последнюю минуту.

Джеймс Кэвизел

Актер Джеймс Кэвизел Фото: instagram.com/therealjimcaviezel

Джеймсу Кэвизелу пришлось нелегко на съемках скандального фильма Мела Гибсона 2004 года "Страсти Христовы". Из-за напряженных условий съемок он перенес пневмонию, переохлаждение, вывих плеча и легочную инфекцию и даже выжил, получив удар молнии во время сцены Нагорной проповеди.

Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне Фото: Instagram officialslystallone

Самая опасная для жизни ситуация в карьере Сильвестра Сталлоне случилась во время съемок сиквела 1985 года "Рокки 4". Он попросил своего коллегу по фильму Дольфа Лундгрена "нокаутировать его", и полученный удар был настолько сильным, что у актера произошел отека сердца. Девять дней он провел в реанимации.

Напомним, 25 мая Фокус писал о том, что Алек Болдуин пытается всячески избежать ответственности за трагедию на съемках. Ему грозит тюремный срок.