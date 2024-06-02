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Стиль життя

Від Джекі Чана до Шарліз Терон: 7 акторів, які мало не загинули на знімальному майданчику (фото)

Джекі Чан, Шарліз Терон, Джейсон Стетхем
Фото: колаж Фокус | Джекі Чан, Шарліз Терон, Джейсон Стетхем

Життя багатьох відомих зірок наражалося на небезпеку під час зйомок фільму. Хтось відбувся синцями, а хтось потрапив до реанімації.

Може здатися, що в акторів ідеальна робота, але вона не обходиться без небезпек. Забезпечення безпеки на зйомках фільмів і телешоу може бути першочерговим завданням, повідомляє Independent.

Коли камери починають працювати, бувають моменти, коли контроль на знімальному майданчику втрачається, внаслідок чого актори потрапляють у небезпечні для життя ситуації. Було також багато історій, коли всесвітньо відомі зірки або ставали жертвами невдалих трюків, або змогли обдурити смерть. Про найвідоміші випадки розповідаємо далі.

Джекі Чан

Джекі Чан Fullscreen
Актор і каскадер Джекі Чан
Фото: instagram.com/jackiechan

Актор і каскадер Джекі Чан відомий багатьма речами, і виконання власних трюків — одна з них. Через це в минулому він отримав багато травм, деякі з яких сталися на зйомках комедійного бойовика 1986 року "Обладунки Бога". Джекі, намагаючись скотитися з дерева, отримав серйозну травму черепа, впавши з висоти 7,6 метрів і вдарившись головою об камінь. Чана негайно терміново відправили на операцію, і донині в його черепі є дірка, яку закрито спеціальною пластиною.

Шарліз Терон

Шарліз Терон Fullscreen
Актриса Шарліз Терон
Фото: Getty Images

Актриса Шарліз Терон спробувала виконати сальто назад на зйомках бойовика 2005 року "Еон Флакс", але була "майже паралізована" через невдале падіння. Вона пошкодила шию, і через серйозні травми виробництво фільму було зупинено на два місяці.

Джейсон Стетхем

Розі Гантінгтон-Вайтлі, Джейсон Стейтем Fullscreen
Джейсон Стейтем із дружиною Розі Гантінгтон-Вайтлі
Фото: Getty Images

Британський герой бойовиків Джейсон Стетхем уникнув смерті на зйомках сиквела бойовика 2014 року "Нестримні 3" після того, як у вантажівки, якою він керував, перестали працювати гальма. Йому нічого не залишалося, як зістрибнути з тритонного автомобіля, що рухався, за кілька секунд до того, як автомобіль впав у Чорне море.

Джонні Депп

Джонні Депп Fullscreen
Актор Джонні Депп
Фото: Getty Images

Джонні Деппа скинули з коня на зйомках діснеївського пригодницького фільму "Самотній рейнджер" 2013 року. У цей момент усе життя актора перед його очима: кінь від переляку почав бити його копитами. На щастя, він відбувся лише синцями.

Метью Фокс

Метью Фокс Fullscreen
Актор Метью Фокс
Фото: instagram.com/matthewcfox

Під час зйомок останнього епізоду "Залишитися в живих" 2010 року Метью Фокс, який зіграв Джека Шепарда, ледве не дістав ножове поранення після того, як висувний ніж був замінений справжнім. План полягав у тому, щоб використовувати справжній ніж для сцени бою, аж до моменту проникнення, оскільки складаний ніж мав занадто фальшивий вигляд. Якимось чином ножі не помінялися місцями, і Фокса врятувала захисна підкладка, яку він одягнув в останню хвилину.

Джеймс Кевізел

Джеймс Кевізел, смартфон, ялина Fullscreen
Актор Джеймс Кевізел
Фото: instagram.com/therealjimcaviezel

Джеймсу Кевізелу довелося нелегко на зйомках скандального фільму Мела Гібсона 2004 року "Страсті Христові". Через напружені умови зйомок він переніс пневмонію, переохолодження, вивих плеча і легеневу інфекцію і навіть вижив, отримавши удар блискавки під час сцени Нагірної проповіді.

Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне Fullscreen
Сильвестр Сталлоне
Фото: Instagram officialslystallone

Найнебезпечніша для життя ситуація в кар'єрі Сильвестра Сталлоне трапилася під час зйомок сиквела 1985 року "Роккі 4". Він попросив свого колегу по фільму Дольфа Лундгрена "нокаутувати його", і отриманий удар був настільки сильним, що в актора стався набряк серця. Дев'ять днів він провів у реанімації.

Нагадаємо, 25 травня Фокус писав про те, що Алек Болдвін намагається всіляко уникнути відповідальності за трагедію на зйомках. Йому загрожує тюремний термін.