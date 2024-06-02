Від Джекі Чана до Шарліз Терон: 7 акторів, які мало не загинули на знімальному майданчику (фото)

Життя багатьох відомих зірок наражалося на небезпеку під час зйомок фільму. Хтось відбувся синцями, а хтось потрапив до реанімації.

Може здатися, що в акторів ідеальна робота, але вона не обходиться без небезпек. Забезпечення безпеки на зйомках фільмів і телешоу може бути першочерговим завданням, повідомляє Independent.

Коли камери починають працювати, бувають моменти, коли контроль на знімальному майданчику втрачається, внаслідок чого актори потрапляють у небезпечні для життя ситуації. Було також багато історій, коли всесвітньо відомі зірки або ставали жертвами невдалих трюків, або змогли обдурити смерть. Про найвідоміші випадки розповідаємо далі.

Джекі Чан

Актор і каскадер Джекі Чан Фото: instagram.com/jackiechan

Актор і каскадер Джекі Чан відомий багатьма речами, і виконання власних трюків — одна з них. Через це в минулому він отримав багато травм, деякі з яких сталися на зйомках комедійного бойовика 1986 року "Обладунки Бога". Джекі, намагаючись скотитися з дерева, отримав серйозну травму черепа, впавши з висоти 7,6 метрів і вдарившись головою об камінь. Чана негайно терміново відправили на операцію, і донині в його черепі є дірка, яку закрито спеціальною пластиною.

Шарліз Терон

Актриса Шарліз Терон Фото: Getty Images

Актриса Шарліз Терон спробувала виконати сальто назад на зйомках бойовика 2005 року "Еон Флакс", але була "майже паралізована" через невдале падіння. Вона пошкодила шию, і через серйозні травми виробництво фільму було зупинено на два місяці.

Джейсон Стетхем

Джейсон Стейтем із дружиною Розі Гантінгтон-Вайтлі Фото: Getty Images

Британський герой бойовиків Джейсон Стетхем уникнув смерті на зйомках сиквела бойовика 2014 року "Нестримні 3" після того, як у вантажівки, якою він керував, перестали працювати гальма. Йому нічого не залишалося, як зістрибнути з тритонного автомобіля, що рухався, за кілька секунд до того, як автомобіль впав у Чорне море.

Джонні Депп

Актор Джонні Депп Фото: Getty Images

Джонні Деппа скинули з коня на зйомках діснеївського пригодницького фільму "Самотній рейнджер" 2013 року. У цей момент усе життя актора перед його очима: кінь від переляку почав бити його копитами. На щастя, він відбувся лише синцями.

Метью Фокс

Актор Метью Фокс Фото: instagram.com/matthewcfox

Під час зйомок останнього епізоду "Залишитися в живих" 2010 року Метью Фокс, який зіграв Джека Шепарда, ледве не дістав ножове поранення після того, як висувний ніж був замінений справжнім. План полягав у тому, щоб використовувати справжній ніж для сцени бою, аж до моменту проникнення, оскільки складаний ніж мав занадто фальшивий вигляд. Якимось чином ножі не помінялися місцями, і Фокса врятувала захисна підкладка, яку він одягнув в останню хвилину.

Джеймс Кевізел

Актор Джеймс Кевізел Фото: instagram.com/therealjimcaviezel

Джеймсу Кевізелу довелося нелегко на зйомках скандального фільму Мела Гібсона 2004 року "Страсті Христові". Через напружені умови зйомок він переніс пневмонію, переохолодження, вивих плеча і легеневу інфекцію і навіть вижив, отримавши удар блискавки під час сцени Нагірної проповіді.

Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне Фото: Instagram officialslystallone

Найнебезпечніша для життя ситуація в кар'єрі Сильвестра Сталлоне трапилася під час зйомок сиквела 1985 року "Роккі 4". Він попросив свого колегу по фільму Дольфа Лундгрена "нокаутувати його", і отриманий удар був настільки сильним, що в актора стався набряк серця. Дев'ять днів він провів у реанімації.

Нагадаємо, 25 травня Фокус писав про те, що Алек Болдвін намагається всіляко уникнути відповідальності за трагедію на зйомках. Йому загрожує тюремний термін.