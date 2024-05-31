"Нервный срыв": Николь Кидман вспомнила развод с Томом Крузом

Звездная пара была жената более 10 лет. Они стали родителями для усыновленных девочки и мальчика.

56-летняя австралийско-американская актриса Николь Кидман призналась, что тяжело пережила развод с Томом Крузом, 61. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Накануне голливудский глянец собрал на одной обложке Дженнифер Энистон, Софию Вергару, Николь Кидман, Джоди Фостер, Наоми Уоттс, Анну Савай, Бри Ларсон.

В частности, во время разговора Николь Кидман вспомнила, как в начале 2000-х могла сняться в фильме "Комната страха", однако переживала тяжелый период, а роль в конце концов досталась Джоди Фостер.

"Мне было действительно плохо. Я понимала, что у меня нервный срыв. И Джоди взяла верх, слава Богу", — вспомнила Кидман, имея в виду развод с Томом Крузом в 2001 году.

Новая обложка The Hollywood Reporter

Актриса и ее бывший возлюбленный были женаты с 1990 по 2001 год. Биологических детей у пары не было. Впрочем, они усыновили девочку и мальчика. Белла стала частью звездной семьи в 1992 году, а Коннор — через три года.

После развода актерской пары дети больше времени проводят с отцом.

Николь Кидман и Том Круз с детьми Фото: Getty Images

Впоследствии Том Круз женился на Кэти Холмс, которая родила ему дочь Сури. Впрочем, отношения актера с единственным биологическим ребенком очень напряженные. Они практически не общаются. Круз даже не посетил 18-й день рождения дочери.

Кидман тем временем стала мамой дочерей Сандей, 15 лет, и Фейт, 13 лет, с мужем Китом Урбаном.

Николь Кидман с дочерьми Фото: Getty Images

Напомним, как сейчас выглядят усыновленные дети Тома Круза и Николь Кидман.

Также Фокус писал об истории романов Тома Круза.