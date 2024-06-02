Сальма Хайек сходила на свидание с мужем-миллиардером (фото)

Чистый капитал актрисы и ее возлюбленного сейчас составляет около 6 млрд фунтов стерлингов. Франсуа-Анри Пино руководит группой компаний, в которую входит Gucci, YSL, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron, Alexander McQueen и др.

57-летнюю мексикано-американскую актрису Сальму Хайек заметили на свидании с ее мужем. Об этом пишет Daily Mail.

62-летний французский бизнесмен Франсуа-Анри Пино и друзья их пары накануне вместе собрались в лондонском Ноттинг-Хилл.

Звезда экрана выбрала для выхода укороченный жакет зеленого оттенка и черные брюки-клеш. Сальма носила вещи первой необходимости в черной сумке через плечо. В частности, знаменитость сделала вечерний макияж с акцентом на глаза.

Между тем ее избранник, который является боссом группы компаний модных брендов Kering, был в черном костюме и белой рубашке, которую расстегнул на несколько пуговиц.

После обеда пару заметили, когда они выходили из ресторана вместе со своими друзьями.

Сальма Хайек с мужем

Отметим, что актриса и ее возлюбленный-бизнесмен заключили брак в 2009 году. Свадебная церемония состоялась в оперном театре Ла Фениче в Венеции, одном из старейших в Европе. На мероприятии присутствовали дети Франсуа-Анри Пино от первого брака с Доротеей Лепер — Матильда и Франсуа. Также у миллиардера есть сын Огюстен от канадской супермодели Линды Евангелисты. А Сальма родила ему дочь Валентину.

По данным The Sunday Times, чистый капитал Сальмы Хайек и ее мужа сейчас составляет около 6 млрд фунтов стерлингов (в 2023 году было 8 млрд). Из этих денег только 100 млн заработаны актрисой.

Сальма Хайек с дочерью Фото: Getty Images

Напомним, Сальма Хайек показала архивное фото дочери Валентины.

Также Фокус писал о съемке Сальмы Хайек для арабского Vogue.