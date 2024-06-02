Сальма Хаєк сходила на побачення з чоловіком-мільярдером (фото)

Чистий капітал акторки та її коханого наразі становить близько 6 млрд фунтів стерлінгів. Франсуа-Анрі Піно керує групою компаній, до якої належить Gucci, YSL, Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron, Alexander McQueen тощо.

57-річну мексикано-американську акторку Сальму Хаєк помітили на побаченні з її чоловіком. Про це пише Daily Mail.

62-річний французький бізнесмен Франсуа-Анрі Піно та друзі їхньої пари напередодні разом зібралися в лондонському Ноттінг-Гілл.

Зірка екрану обрала для виходу укорочений жакет зеленого відтінку та чорні штани-кльош. Сальма носила речі першої необхідності в чорній сумці через плече. Зокрема, знаменитість зробила вечірній макіяж з акцентом на очі.

Тим часом її обранець, який є босом групи компаній модних брендів Kering, був у чорному костюмі та білій сорочці, яку розстебнув на кілька ґудзиків.

Після обіду пару помітили, коли вони виходили з ресторану разом зі своїми друзями.

Сальма Хаєк з чоловіком

Зазначимо, що акторка та її коханий-бізнесмен уклали шлюб у 2009 році. Весільна церемонія відбулася в оперному театрі Ла Феніче у Венеції, одному з найстаріших у Європі. На заході були присутні діти Франсуа-Анрі Піно від першого шлюбу з Доротеєю Лепер — Матильда та Франсуа. Також у мільярдера є син Огюстен від супермоделі Лінди Євангелісти. А Сальма народила йому доньку Валентину.

За даними The Sunday Times, чистий капітал Сальми Хаєк та її чоловіка наразі становить близько 6 млрд фунтів стерлінгів (у 2023 році було 8 млрд). З цих грошей лише 100 млн зароблені акторкою.

Сальма Хаєк з донькою Фото: Getty Images

Нагадаємо, Сальма Хаєк показала архівне фото доньки Валентини.

Також Фокус писав про зйомку Сальми Хаєк для арабського Vogue.