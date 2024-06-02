"Люблю безгранично": Мадонна показала своего 93-летнего отца (фото)

В частности, артистка вспомнила жизненную мудрость от папы, которая описывает его отношение к жизни. Мужчина 2 июня 2024 года отметил 93-й день рождения.

65-летняя американская певица Мадонна поздравила отца с 93-летием. Фото с родным человеком артистка показала в Instagram с более 19 млн подписчиков.

Звезда сцены поделилась кадрами как молодого Сильвио Чикконе, так и свежими снимками с отцом, на которых нежно обнимает именинника.

В частности, певица вспомнила жизненную мудрость от Чикконе, которая описывает его отношение к жизни.

"Папочка Сильвио, с 93-м днем рождения! Поздравляю с тем, что до сих пор едешь по этим американским горкам под названием "жизнь" с юмором и в здравом уме. Спасибо, что делишься со мной своими аффирмациями, которые звучат так: "Я буду идти, пока не отпадут колеса". Ничто нас не остановит! Люблю тебя безгранично", — написала Мадонна.

Мадонна с отцом

"Я никогда не осознавал, насколько ты похожа на своего отца, пока не увидел последнее фото", "С днем рождения человека, который привел королеву на землю", "С днем рождения, Сильвио", — присоединяются к поздравлениям подписчики звезды сцены.

Отметим, что у Сильвио Чикконе и его жены Мадонны Луизы родилось восемь детей, среди которых Мадонна. В начале 2023 года стало известно, что старший брат певицы Энтони умер в нищете.

Напомним, Мадонну раскритиковали за примерку наряда Фриды Кало.

Также Фокус писал о развитии личной жизни Мадонны.