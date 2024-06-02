"Люблю безмежно": Мадонна показала свого 93-річного батька (фото)

Зокрема, артистка пригадала життєву мудрість від тата, яка описує його ставлення до життя. Чоловік 2 червня 2024 року відзначив 93-й день народження.

65-річна американська співачка Мадонна привітала батька з 93-річчям. Фото з рідною людиною артистка показала в Instagram з понад 19 млн підписників.

Зірка сцени поділилася кадрами як молодого Сільвіо Чікконе, так і свіжими знімками з батьком, на яких ніжно обіймає іменинника.

Зокрема, співачка пригадала життєву мудрість від Чікконе, яка описує його ставлення до життя.

"Татусю Сільвіо, з 93-м днем народження! Вітаю з тим, що досі їдеш цими американськими гірками під назвою "життя" з гумором і у здоровому глузді. Дякую, що ділишся зі мною своїми афірмаціями, які звучать так: "Я буду йти, аж допоки не відпадуть колеса". Ніщо нас не зупинить! Люблю тебе безмежно", — написала Мадонна.

Мадонна з батьком

"Я ніколи не усвідомлював, наскільки ти схожа на свого батька, поки не побачив останнє фото", "З днем народження людину, яка привела королеву на землю", "З днем народження, Сільвіо", — приєднуються до привітань підписники зірки сцени.

Зазначимо, що в Сільвіо Чікконе та його дружини Мадонни Луїзи народилося восьмеро дітей, серед яких Мадонна. На початку 2023 року стало відомо, що старший брат співачки Ентоні помер у злиднях.

Нагадаємо, Мадонну розкритикували за примірку вбрання Фріди Кало.

Також Фокус писав про розвиток особистого життя Мадонни.