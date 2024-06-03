3 июня 2024 года: мученика Лукилиана — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя работать и заключать сделки. Дождь в этот день обещает большое количество грибов осенью.

Что случилось 3 июня?

Сегодня православная церковь почитает память мученика Лукиллиана. Сначала он был языческим жрецом, но отрекся от своей веры и принял христианство. Проповедовал Лукиллиан Слово Божие и обратил ко Христу немало своих граждан. Узнали о деятельности бывшего жреца иудеи и донесли на него, из-за чего Лукиллиана бросили в тюрьму, подвергли пыткам, а затем отрубили голову.

Также 3 июня — Всемирный день велосипеда.

Что нельзя делать 3 июня:

работать;

ссориться с близкими;

заключать сделки.

Народные приметы и поверья:

дождь — ждите большое количество грибов осенью;

утром туман стелется по воде — к солнечной погоде;

ветер дует с севера вечером — будет ясный день.

День ангела празднуют:

Афанасий, Денис, Дмитрий, Клавдий, Лукьян, Павел, Феодосий, Юлиан.

Родились 3 июня:

1545 год — Иван Вышенский, украинский писатель-полемист;

1974 год – Сергей Ребров, украинский футболист.

Также в этот день:

1527 год — начался Большой пожар Львова, уничтожающий всю готическую застройку города;

1892 год — основан английский футбольный клуб "Ливерпуль";

2017 год – начинает действовать социальная сеть Ukrainians.

Также Фокус писал церковный календарь на июнь 2024 года