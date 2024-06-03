3 червня 2024 року: мученика Лукіліана — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна працювати й укладати угоди. Дощ цього дня обіцяє велику кількість грибів восени.

Що сталося 3 червня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мученика Лукілліана. Спочатку він був язичницьким жерцем, але зрікся своєї віри і прийняв християнство. Проповідував Лукілліан Слово Боже і навернув до Христа чимало своїх громадян. Дізналися про діяльність колишнього жерця іудеї та донесли на нього, через що Лукілліана кинули до в'язниці, піддали тортурам, а потім відрубали голову.

Також 3 червня — Всесвітній день велосипеда.

Що не можна робити 3 червня:

працювати;

сваритися з близькими;

укладати угоди.

Народні прикмети та повір'я:

дощ — чекайте на велику кількість грибів восени;

вранці туман стелиться по воді — до сонячної погоди;

вітер дме з півночі ввечері — буде ясний день.

День ангела святкують:

Афанасій, Денис, Дмитро, Клавдій, Лук'ян, Павло, Феодосій, Юліан.

Народилися 3 червня:

1545 рік — Іван Вишенський, український письменник-полеміст;

1974 рік — Сергій Ребров, український футболіст.

Також цього дня:

1527 рік — почалася Велика пожежа Львова, що знищила всю готичну забудову міста;

1892 рік — засновано англійський футбольний клуб "Ліверпуль";

2017 рік — починає діяти соціальна мережа Ukrainians.

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