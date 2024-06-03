Звезда "Бриджертонов" Джессика Мэдсен призналась, что влюблена в женщину

Поклонники заподозрили, что речь идет о Клаудии Джесси, партнерше Джессики по съемочной площадке.

32-летняя британская актриса Джессика Мэдсен, сыгравшая в сериале "Бриджертоны" стервозную светскую львицу Крессиду Каупер, в своем посте в Instagram, посвященному "Месяцу гордости", рассказала, что влюблена в женщину.

Знаменитость опубликовала ряд картинок, в том числе и яркую историческую фотографию марша после беспорядков в Стоунволле, а также короткое видео, на котором она улыбается в камеру.

На ней была рубашка с принтом тай-дай и черная шляпа-ведро с надписью "Высшая любовь", а под глазами – стразы в цветах радуги.

"Влюблена в женщину, громко об этом говорю и горжусь этим!" #pride #pridemonth #loveislove #gaypride", – подписала она пост.

Джессика ранее откровенно говорила о своей сексуальности и отметила прошлогодний Месяц гордости ярким постом о бисексуальности. Если одних вдохновили слова актрисы, то фанатов "Бриджертонов" они взбесили, поскольку они не исключили, что ее персонаж в сериале тоже "будет странным".

Поклонники уже давно предполагают, что возможный странный роман может быть рассмотрен в сериале между Крессидой и Элоизой Бриджертон, которую играет Клаудия Джесси.

Теория получила распространение, когда шоураннер сериала Джесс Браунелл подтвердил, что такие отношения "будут исследованы в будущих сезонах".

Джессика Мэдсен и Клаудиа Джесси

"Я думаю, что это шоу о том, как люди любят. Поэтому кажется правильным показать все способы, которыми люди любят, включая странную любовь. Так что в ближайшие пару сезонов мы исследуем странные любовные истории", – заявил он.

В недавно вышедшем третьем сезоне шоу Элоиза установила тесную связь с Крессидой, и многие зрители надеялись, что это перерастет во что-то большее – они придумали для пары название "Крелоиза".

С момента выхода первой серии третьего сезона сериала зрители указали на то, как, по их мнению, на картах Элоизы и Крессиды присутствует любовь, поскольку они вместе "используют язык ухаживания".

Сама же Джессика подтвердила, что ей "хотелось бы", чтобы фанаты воспринимали отношения Крессиды и Элоизы как "странно закодированные".

"И квир-код? Мне это очень нравится. Это было бы лучше всего! Да, я имею в виду, это было бы круто. Мне нравится думать, что это имело бы смысл, потому что она, типа, ни одного парня не поймала. Ну, а почему не девчонка? Но да, я действительно понятия не имею", – призналась она в одном из интервью.

Ранее Фокус писал, что стилист сериала "Бриджертоны" умер от коронавируса.