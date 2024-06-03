Зірка "Бріджертонів" Джессіка Медсен зізналася, що закохана в жінку

Шанувальники запідозрили, що йдеться про Клаудію Джессі, партнерку Джессіки по знімальному майданчику.

32-річна британська акторка Джессіка Медсен, яка зіграла в серіалі "Бріджертони" стервозну світську левицю Крессіду Каупер, у своєму дописі в Instagram, присвяченому "Місяцю гордості", розповіла, що закохана в жінку.

Знаменитість опублікувала низку картинок, зокрема і яскраву історичну фотографію маршу після заворушень у Стоунволі, а також коротке відео, на якому вона посміхається в камеру.

На ній була сорочка з принтом тай-дай і чорний капелюх-відро з написом "Вища любов", а під очима — стрази в кольорах веселки.

"Закохана в жінку, голосно про це говорю і пишаюся цим!" #pride #pridemonth #loveislove #gaypride", — підписала вона пост.

Джессіка раніше відверто говорила про свою сексуальність і відзначила минулорічний Місяць гордості яскравим постом про бісексуальність. Якщо одних надихнули слова актриси, то фанатів "Бріджертонів" вони розлютили, оскільки вони не виключили, що її персонаж у серіалі теж "буде дивним".

Шанувальники вже давно припускають, що можливий дивний роман може бути розглянутий у серіалі між Крессідою та Елоїзою Бріджертон, яку грає Клаудія Джессі.

Теорія набула поширення, коли шоураннер серіалу Джесс Браунелл підтвердив, що такі стосунки "будуть досліджені в майбутніх сезонах".

Джессіка Медсен і Клаудіа Джессі

"Я думаю, що це шоу про те, як люди люблять. Тому здається правильним показати всі способи, якими люди люблять, включно з дивним коханням. Тож у найближчі пару сезонів ми дослідимо дивні любовні історії", — заявив він.

У третьому сезоні шоу, який нещодавно вийшов, Елоїза встановила тісний зв'язок із Крессідою, і багато глядачів сподівалися, що це переросте у щось більше — вони придумали для пари назву "Крелоїза".

З моменту виходу першої серії третього сезону серіалу глядачі вказали на те, як, на їхню думку, на картах Елоїзи і Крессіди присутнє кохання, оскільки вони разом "використовують мову залицяння".

Сама ж Джессіка підтвердила, що їй "хотілося б", щоб фанати сприймали стосунки Крессіди та Елоїзи як "дивно закодовані".

"І квір-код? Мені це дуже подобається. Це було б найкраще! Так, я маю на увазі, це було б круто. Мені подобається думати, що це мало б сенс, тому що вона, типу, жодного хлопця не зловила. Ну, а чому не дівчина? Але так, я дійсно поняття не маю", — зізналася вона в одному з інтерв'ю.

Раніше Фокус писав, що стиліст серіалу "Бріджертони" помер від коронавірусу.