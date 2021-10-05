Стиліст серіалу "Бріджертони" помер від коронавірусу

Усього місяць тому Марк Пілчер став лауреатом премії "Еммі" за роботу над серіалом.

53-річний стиліст Марк Пілчер, який працював над зачісками та макіяжем у гучному серіалі "Бріджертони" від Netflix, та отримав за це премію "Еммі", помер від коронавірусу. Про це пише Daily Mail.

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Свої співчуття висловили актори та члени знімальної групи. "Марк був неймовірно талановитий і так захоплений своєю роботою", — написала зірка серіалу Нікола Кохлан.

[ + – ] Марк Пілчер на церемонії "Еммі" [ + – ] Марк Пілчер і Мадонна на зйомках фільму "Ми. Віримо в любов" Фото: Instagram marcelliotpilcher

Марк Пілчер народився в Чатемі, графство Кент, почав свою кар'єру в 1988 році в театрі у Вест-Енді. Потім йому почали надходити пропозиції про роботу в кіно.

Він був номінований на "Оскар" за роботу над фільмом "Марія, королева Шотландії" 2018 року, в якому головні ролі зіграли Марго Роббі та Сірша Ронан.

Також він створював образи для фільмів "Зоряні війни: Епізод IX", "Красуня і Чудовисько", "Ми. Віримо в любов", "Шерлок Голмс: гра тіней", серіалу "Абатство Даунтон" і багатьох інших.

У лютневому інтерв'ю Vogue Марк розповідав, що під час роботи над серіалом "Бріджертони" він надихався картинами і книгами, які описують Епоху Регентства в Англії, а потім "розбавляв" своє бачення фільмами "Золотого століття" Голлівуду.

[ + – ] Образи для серіалу "Бріджертони" Фото: Instagram marcelliotpilcher [ + – ] Образи для серіалу "Бріджертони" Фото: Instagram marcelliotpilcher

"У мене величезна колекція старих фільмів, мені подобається підживлюватися їхнім неповторним стилем і змішувати свої ідеї з історичними образами, щоб створити щось особливе. Стиль Регентства був заснований на силуетах і стилі стародавньої Греції. І я впевнений, що він знову відродиться: всі ці сукні з високою талією для жінок, а також панчохи і макіяж для чоловіків", — розповідав Марк.

Нагадаємо, наприкінці вересня помер актор Віллі Гарсон, зірка серіалів "Секс у великому місті" і "Білий комірець". Йому було 57 років, і він довгий час боровся з раком. У серіалі "Секс у великому місті" він зіграв роль Стенфорда Блетча, друга Керрі Бредшоу.