Стиліст серіалу "Бріджертони" помер від коронавірусу
Усього місяць тому Марк Пілчер став лауреатом премії "Еммі" за роботу над серіалом.
53-річний стиліст Марк Пілчер, який працював над зачісками та макіяжем у гучному серіалі "Бріджертони" від Netflix, та отримав за це премію "Еммі", помер від коронавірусу. Про це пише Daily Mail.
Свої співчуття висловили актори та члени знімальної групи. "Марк був неймовірно талановитий і так захоплений своєю роботою", — написала зірка серіалу Нікола Кохлан.
Марк Пілчер народився в Чатемі, графство Кент, почав свою кар'єру в 1988 році в театрі у Вест-Енді. Потім йому почали надходити пропозиції про роботу в кіно.
Він був номінований на "Оскар" за роботу над фільмом "Марія, королева Шотландії" 2018 року, в якому головні ролі зіграли Марго Роббі та Сірша Ронан.
Також він створював образи для фільмів "Зоряні війни: Епізод IX", "Красуня і Чудовисько", "Ми. Віримо в любов", "Шерлок Голмс: гра тіней", серіалу "Абатство Даунтон" і багатьох інших.
У лютневому інтерв'ю Vogue Марк розповідав, що під час роботи над серіалом "Бріджертони" він надихався картинами і книгами, які описують Епоху Регентства в Англії, а потім "розбавляв" своє бачення фільмами "Золотого століття" Голлівуду.
"У мене величезна колекція старих фільмів, мені подобається підживлюватися їхнім неповторним стилем і змішувати свої ідеї з історичними образами, щоб створити щось особливе. Стиль Регентства був заснований на силуетах і стилі стародавньої Греції. І я впевнений, що він знову відродиться: всі ці сукні з високою талією для жінок, а також панчохи і макіяж для чоловіків", — розповідав Марк.
Нагадаємо, наприкінці вересня помер актор Віллі Гарсон, зірка серіалів "Секс у великому місті" і "Білий комірець". Йому було 57 років, і він довгий час боровся з раком. У серіалі "Секс у великому місті" він зіграв роль Стенфорда Блетча, друга Керрі Бредшоу.