Стилист сериала "Бриджертоны" умер от коронавируса
Всего месяц назад Марк Пилчер стал лауреатом премии "Эмми" за работу над сериалом
53-летний стилист Марк Пилчер, который работал над прическами и макияжем в нашумевшем сериале "Бриджертоны" от Netflix, и получил за это премию "Эмми", скончался от коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.
Свои соболезнование выразили актеры и члены съемочной группы. "Марк был невероятно талантлив и так увлечен своей работой", — написала звезда сериала Никола Кофлан.
Марк Пилчер родился в Чатеме, графство Кент, начал свою карьеру в 1988 году в театре в Вест-Энде. Потом ему стали поступать предложения о работе в кино.
Он был номинирован на "Оскар" за работу над фильмом "Мария, королева Шотландии" 2018 года, в котором главные роли исполнили Марго Робби и Сирша Ронан.
Также он создавал образы для фильмов "Звездные войны: Эпизод IX", "Красавица и Чудовище", "Мы. Верим в любовь", "Шерлок Холмс: игра теней", сериала "Аббатство Даунтон" и многих других.
В февральском интервью Vogue Марк рассказывал, что при работе над сериалом "Бриджертоны" он вдохновлялся картинами и книгами описывающими Эпоху Регентства в Англии, а потом "разбавлял" свое видение фильмами "Золотого века" Голливуда.
"У меня огромная коллекция старых фильмов, мне нравится подпитываться их неповторимым стилем и смешивать свои идеи с историческими образами, чтобы создать что-то особенное. Стиль Регентства был основан на силуэтах и стиле древней Греции. И я уверен, что он снова возродится: все эти платья с высокой талией для женщин, а также чулки и макияж для мужчин", — рассказывал Марк.
Напомним, в конце сентября скончался актер Уилли Гарсон, звезда сериалов "Секс в большом городе" и "Белый воротничок". Ему было 57 лет, и он долгое время боролся с раком. В сериале "Секс в большом городе" он исполнил роль Стэнфорда Блэтча, друга Кэрри Брэдшоу.