Стилист сериала "Бриджертоны" умер от коронавируса

Всего месяц назад Марк Пилчер стал лауреатом премии "Эмми" за работу над сериалом

53-летний стилист Марк Пилчер, который работал над прическами и макияжем в нашумевшем сериале "Бриджертоны" от Netflix, и получил за это премию "Эмми", скончался от коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.

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Свои соболезнование выразили актеры и члены съемочной группы. "Марк был невероятно талантлив и так увлечен своей работой", — написала звезда сериала Никола Кофлан.

[ + – ] Марк Пилчер на церемонии "Эмми" [ + – ] Марк Пилчер и Мадонна на съемках фильма "Мы. Верим в любовь" Фото: Instagram marcelliotpilcher

Марк Пилчер родился в Чатеме, графство Кент, начал свою карьеру в 1988 году в театре в Вест-Энде. Потом ему стали поступать предложения о работе в кино.

Он был номинирован на "Оскар" за работу над фильмом "Мария, королева Шотландии" 2018 года, в котором главные роли исполнили Марго Робби и Сирша Ронан.

Также он создавал образы для фильмов "Звездные войны: Эпизод IX", "Красавица и Чудовище", "Мы. Верим в любовь", "Шерлок Холмс: игра теней", сериала "Аббатство Даунтон" и многих других.

В февральском интервью Vogue Марк рассказывал, что при работе над сериалом "Бриджертоны" он вдохновлялся картинами и книгами описывающими Эпоху Регентства в Англии, а потом "разбавлял" свое видение фильмами "Золотого века" Голливуда.

[ + – ] Образы для сериала "Бриджертоны" Фото: Instagram marcelliotpilcher [ + – ] Образы для сериала "Бриджертоны" Фото: Instagram marcelliotpilcher

"У меня огромная коллекция старых фильмов, мне нравится подпитываться их неповторимым стилем и смешивать свои идеи с историческими образами, чтобы создать что-то особенное. Стиль Регентства был основан на силуэтах и стиле древней Греции. И я уверен, что он снова возродится: все эти платья с высокой талией для женщин, а также чулки и макияж для мужчин", — рассказывал Марк.

Напомним, в конце сентября скончался актер Уилли Гарсон, звезда сериалов "Секс в большом городе" и "Белый воротничок". Ему было 57 лет, и он долгое время боролся с раком. В сериале "Секс в большом городе" он исполнил роль Стэнфорда Блэтча, друга Кэрри Брэдшоу.