Быстро, но безопасно: 9 эффективных способов похудеть этим летом

Экстремальные диеты могут помочь вам быстро похудеть, но диетологи настаивают, что результаты окажутся кратковременными и могут быть потенциально опасны для вашего здоровья. Вместо этого попробуйте худеть, следуя научно обоснованным и безопасным советам.

Все хотят похудеть быстро, забывая, что лишние килограммы наедали, возможно, годами. Но, как показывает практика, быстрая потеря веса достигается жесткими ограничениями и может сильно навредить здоровью. "Быстрая потеря веса небезопасна для большинства людей из-за огромной физической нагрузки, которую она предъявляет организму ", — говорит Стефани Сассос, директор лаборатории питания Института хорошего домашнего хозяйства. По ее словам, существуют серьезные риски, связанные с быстрой потерей веса, включая образование камней в желчном пузыре, обезвоживание и даже потенциально опасный для жизни электролитный дисбаланс. Тем не менее, если похудение является для вас приоритетом, есть более здоровые способы сделать это, чем строгие ограничения, непроверенные добавки или причудливые комбинации продуктов, которые вы можете найти на просторах Интернета. Об этом пишет Good Housekeeping.

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Дипломированные врачи-диетологи делятся своими лучшими советами по здоровому питанию, которые помогут вам достичь и поддерживать здоровый вес

Не пропускайте завтрак

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Сбалансированный завтрак богатый клетчаткой, белками и полезными жирами, даст вам сытость и энергию. Фактически, пропуск завтрака может повлиять на гормоны голода в течение дня, что приведет к ощущению голода во второй половине дня и затруднит воздержание от слишком больших порций или тяги к сахару и рафинированным углеводам.

Старайтесь съедать от 350 до 500 калорий во время завтрака, включая источник нежирного белка, а также полезные жиры (например, яйца, несладкий греческий йогурт, орехи или ореховое масло) и клетчатку (овощи, фрукты). Начав свой день с питательных веществ, стабилизирующих уровень сахара в крови, вы сможете быстрее похудеть.

Откажитесь от сладких напитков

Жидкие калории не насыщают так, как обычная еда. Отказ от сладких напитков часто является самым простым способом быстрее похудеть, кроме того, это также полезно для здоровья сердца и профилактики диабета.

Поэтому следите за потреблением соков, газированных напитков, подслащенного кофе, чая и алкогольных напитков. Если вы выпьете по одному из этих напитков в течение дня, к вечеру вы получите как минимум 800 дополнительных калорий — и все равно будете голодны. Кстати, алкоголь может даже подавлять метаболизм жиров, из-за чего вам будет сложнее сжигать калории.

Больше двигайтесь

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Подумайте о ходьбе для похудения и улучшения общего состояния здоровья. Движение любого типа может быть очень полезным инструментом для контроля веса, но ходьба — отличный и недорогой вариант, не требующий дополнительного спортивного оборудования, за исключением хорошей пары кроссовок. Хотя любое количество прогулок полезно для здоровья, одно исследование показало, что люди, которые проходили 8200 шагов в день, реже страдают ожирением, тяжелым депрессивным расстройством и другими хроническими состояниями.

Ешьте осознанно

Если вы замедлите темп и сосредоточитесь на таких вещах, как вкус, текстура, температура и запах того, что вы едите, это поможет контролировать порции. Осознанное питание также означает сосредоточение внимания на том, что вы едите и когда, что может помочь вам избежать неосознанного "подъедания" в течение дня.

Осознанное питание может помочь сместить фокус контроля с внешних авторитетов и сигналов на внутреннюю мудрость вашего организма. Понимание того, откуда на самом деле берутся ваши лишние калории, является еще одним шагом к принятию лучшего выбора продуктов питания.

Добавьте острые специи

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Острая пища действительно может помочь вам сократить количество калорий. Это связано с тем, что капсаицин, соединение, содержащееся в халапеньо и кайенском перце, может немного увеличить выработку организмом гормонов стресса, таких как адреналин, что ускорит сжигание калорий. Более того, употребление острого перца может помочь вам есть медленнее и избежать переедания. Вы с большей вероятностью будете более внимательны к тому, когда вы сыты. Помимо острого перца, отличными вариантами являются также имбирь и куркума.

Высыпайтесь

Согласно исследованиям, сон менее семи часов в сутки может замедлить метаболизм. Хроническое недосыпание может даже изменить гормоны, контролирующие чувство голода, и некоторые исследования показывают, что существует связь между выбором некачественной пищи и недостаточным количеством сна.

Хороший сон имеет и массу других преимуществ, таких как повышение внимательности, улучшение настроения и общего качества жизни. Так что не экономьте на сне и вы будете вознаграждены дополнительным преимуществом, в виде эффективного похудения. Начните с малого: увеличьте время сна на 15–30 минут — каждая минута имеет значение.

Ведите дневник питания

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Люди, которые записывают все, что едят, — с большей вероятностью похудею и сохранят результат в течение длительного времени, как показывают исследования. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Obesity, эта привычка занимает в среднем менее 15 минут в день, если вы делаете это регулярно.

Начните отслеживать калории в приложении для подсчета калорий или используйте обычный блокнот. Это поможет вам контролировать, что и в каком количестве вы съели.

Не пропускайте приемы пищи

Эксперты по питанию подчеркивают, что пропуск приема пищи не поможет вам похудеть быстрее. Если из-за напряженного графика вы не успеваете полноценно пообедать, позаботьтесь о полезном перекусе. Например, возьмите с собой фрукты или орехи — все, что убережет вас от голода.

Длительное голодание замедляет метаболизм и впоследствии провоцирует переедание. Возьмите за привычку есть три раза в день, также добавьте два перекуса и не сидите без еды дольше трех-четырех часов. При необходимости установите на телефоне будильник, который напомнит о перекусе.

Научитесь управлять стрессом

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На потерю веса могут влиять многие факторы, в том числе стресс. Когда вы находитесь в состоянии стресса, организм сохраняет энергию, что может мешать количеству сжигаемых калорий и возможному увеличению веса в долгосрочной перспективе.

Мало того, стресс может спровоцировать нездоровое поведение, связанное с преодолением стресса, например, стрессовое переедание, вызванное кортизолом, увеличивающим аппетит и тягу к высококалорийной пище. Стресс также может влиять на способность мозга распознавать насыщение, что приводит к постоянному перееданию. Важно освоить техники управления стрессом (медитация, дыхательные практики, йога), чтобы справиться с его влиянием на пищевые привычки.

Напомним, почему большой дефицит калорий может остановить потерю веса.

Ранее Фокус писал о том, какие привычки помогут легко похудеть и надолго сохранить полученный результат.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.