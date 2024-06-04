Дмитрий Олейник, сыгравший главную роль в фильме "Дом "Слово", признался, свободно ли его сердце

Дмитрий Олейник не скрывает, что официально женат. Актер рассказал, что познакомился с женой еще в университете.

Главный герой фильма "Дом "Слово" Дмитрий Олейник, сыгравший роль писателя антагониста Владимира Акимова, признался, что уже три года официально женат. Подробностями личной жизни актер поделился в интервью Алины Доротюк.

В частности, актер рассказал, что его жену зовут Таисия, они познакомились еще в университете в 2014 году. Женщина родом из Харькова. Уже три года пара официально как муж и жена (в 2021 году).

"Я женат. В 2021 году женился. Моя жена Таисия, она сама из Харькова. Мы уже очень давно знакомы, познакомились еще в университете в 2014 году. С 2015 года мы вместе. В 2021 только поженились. Она закончила тоже актерскую специальность", — рассказал Дмитрий Олейник.

Актер признался, что хоть жена также имеет актерскую профессию, все же она не работает по специальности. Сейчас Таисия преподает в частной школе для детей, а также работает в инстаграме.

"Она не работает актрисой. Но она преподает у детей в частной школе актерское мастерство и сценическую речь. Основной вид ее деятельности — она работает в инстаграм-поле, она занимается визуальной составляющей инстаграм-страниц многих брендов. Работает вместе с одной компанией, которая занимается визуальной составляющей, рилсами, сторисами. Это очень на самом деле тяжелая работа. Но она довольна. Потому что она хотела, она изучала, проходила курсы. Сейчас у нее очень много работы. Но это то, к чему она стремилась", — уточнил актер.

Стоит отметить, что Дмитрий Олейник работает актером Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра и театра "Золотые ворота". Он сыграл главную роль Владимира Акимова в фильме "Дом "Слово", а также был на второстепенных ролях в лентах "Круты 1918" и "Тайный дневник Симона Петлюры".

Напомним, ранее мы писали, что актер фильма "Дом "Слово" заявил о намерениях уйти на фронт.