Дмитро Олійник, який зіграв головну роль у фільмі "Будинок "Слово", зізнався, чи вільне його серце

Дмитро Олійник не приховує, що офіційно одружений. Актор розповів, що познайомився з дружиною ще в університеті.

Головний герой фільму "Будинок "Слово" Дмитро Олійник, який зіграв роль письменника антагоніста Володимира Акімова, зізнався, що вже три роки офіційно одружений. Подробицями особистого життя актор поділився в інтерв’ю Аліни Доротюк.

Зокрема, актор розповів, що його дружину звати Таїсія, вони познайомилися ще в університеті у 2014 році. Жінка родом із Харкова. Вже три роки пара офіційно як чоловік та дружина.

"Я одружений. В 2021 році одружився. Моя дружина Таїсія, вона сама з Харкова. Ми вже дуже давно знайомі, познайомилися ще в університеті в 2014 році. З 2015 року ми разом. В 2021 тільки одружилися. Вона закінчила теж акторську спеціальність", — розповів Дмитро Олійник.

Актор зізнався, що хоч дружина також має акторську професію, все ж вона не працює за фахом. Зараз Таїсія викладає в приватній школі для дітей, а також працює в інстаграмі.

"Вона не працює акторкою. Але вона викладає у дітей у приватній школі акторську майстерність і сценічну мову. Основний вид її діяльності — вона працює в інстаграм-полі, вона займається візуальною складовою інстаграм-сторінок багатьох брендів. Працює разом з однією компанією, яка займається візуальною складовою, рілсами, сторісами. Це дуже насправді важка робота. Але вона задоволена. Тому що вона хотіла, вона вивчала, проходила курси. Зараз вона дуже має багато роботи. Але це те, що вона прагнула", — уточнив актор.

Варто зазначити, що Дмитро Олійник працює актором Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра і театру "Золоті ворота". Він зіграв головну роль Володимира Акімова у фільмі "Будинок "Слово", а також був на другорядних ролях у стрічках "Крути 1918" й "Таємний щоденник Симона Петлюри".

Нагадаємо, раніше ми писали, що актор фільму "Будинок "Слово" заявив про наміри піти на фронт.