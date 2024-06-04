"Ця війна може бути дуже довго": актор фільму "Будинок "Слово" заявив про наміри піти на фронт

Дмитро Олійник зізнався, що готовий піти на фронт, адже, за його словами, цю війну варто завершити, оскільки в іншому разі далі страждатимуть українські нащадки.

Актор Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра і театру "Золоті ворота" Дмитро Олійник, відомий роллю агоніста Володимира Акімова у фільмі "Будинок "Слово", а також ролями у стрічках "Крути 1918" й "Таємний щоденник Симона Петлюри", заявив, що готовий піти на фронт. Про можливу мобілізацію актор розповів в інтерв’ю Аліни Доротюк.

Зокрема, Дмитро Олійник зазначив, що зараз на фронті воює дуже багато акторів, серед яких є і його хороші знайомі, товариші та друзі. Сам же актор зізнався, що також стоїть на військовому обліку.

"Так, дуже багато акторів зараз воюють. Так, я стою на обліку, і власне, коли прийде мій час, я готовий піти воювати, захищати. Тому що цей шлях, він розпочався, треба доводити його до кінця. Тому що далі будуть страждати наші діти, наші онуки. І ця війна може бути дуже довго, якщо зараз ми її не закінчимо", — сказав Дмитро Олійник.

Актор також зазначив, що періодично, йому здається, і він неодноразово чув вже такі думки, що існує ймовірність замороження конфлікту, але це, за його словами, не означає, що війна закінчиться. Також актор наголосив, що, на жаль, але суспільство почало забувати про те, що в країні війна.

Фільм "Будинок "Слово"

"Будинок "Слово" — це фільм про трагічну долю українських письменників розстріляного відродження, заснований на реальних подіях. У сюжеті події розвиваються у місті Харків, де був побудований спеціальний будинок, який назвали "Слово". У ньому зібрали багатьох письменників того часу, щоб змусити працювати їх на благо системи.

Головним героєм сюжету стає молодий антагоніст Володимир Акімов, якого ніхто не знає. У фільмі роль Акімова виконав Дмитро Олійник. Після появи цього героя у фільмі у будинку письменників починають відбуватися дивні речі.

Варто зазначити, що фільм "Будинок "Слово" на основі роману Тараса Томенка почали знімати ще у 2018 році. У 2021 році стрічку презентували на 37-му Варшавському кінофестивалі. Вже у 2022 році "Будинок "Слово" показали на першому Фестивалі глядацького кіно "Миколайчук OPEN". Лише у травні 2024 року фільм вийшов у прокат на кіноекранах України.

Нагадаємо, раніше ми писали, матриця по-українськи. У фільмі "Будинок "Слово" Хвильовий-Нео стріляє в агента НКВС, схожого на Путіна.

Крім цього, Фокус писав, вийшов трейлер фільму "Будинок "Слово". Нескінчений роман" про митців "Розстріляного відродження".