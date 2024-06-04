"Эта война может быть очень долго": актер фильма "Дом "Слово" заявил о намерениях уйти на фронт

Дмитрий Олейник признался, что готов пойти на фронт, ведь, по его словам, эту войну стоит завершить, поскольку в противном случае, дальше будут страдать украинские потомки.

Актер Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра и театра "Золотые ворота" Дмитрий Олейник, известный ролью агониста Владимира Акимова в фильме "Дом "Слово", а также ролями в лентах "Круты 1918" и "Тайный дневник Симона Петлюры", заявил, что готов уйти на фронт. О возможной мобилизации актер рассказал в интервью Алины Доротюк.

В частности, Дмитрий Олейник отметил, что сейчас на фронте воюет очень много актеров, среди которых есть и его хорошие знакомые, товарищи и друзья. Сам же актер признался, что также стоит на воинском учете.

"Да, очень много актеров сейчас воюют. Да, я стою на учете, и собственно, когда придет мое время, я готов пойти воевать, защищать. Потому что этот путь, он начался, надо доводить его до конца. Потому что дальше будут страдать наши дети, наши внуки. И эта война может быть очень долго, если сейчас мы ее не закончим", — сказал Дмитрий Олейник.

Актер также отметил, что периодически, ему кажется, и он неоднократно слышал уже такие мысли, что существует вероятность замораживания конфликта, но это, по его словам, не означает, что война закончится. Также актер отметил, что, к сожалению, но общество начало забывать о том, что в стране война.

Фильм "Дом "Слово"

"Дом "Слово" — это фильм о трагической судьбе украинских писателей расстрелянного возрождения, основан на реальных событиях. В сюжете события развиваются в городе Харьков, где был построен специальный дом, который назвали "Слово". В нем собрали многих писателей того времени, чтобы заставить работать их на благо системы.

Главным героем сюжета становится молодой антагонист Владимир Акимов, которого никто не знает. В фильме роль Акимова исполнил Дмитрий Олейник. После появления этого героя в фильме в доме писателей начинают происходить странные вещи.

Стоит отметить, что фильм "Дом "Слово" на основе романа Тараса Томенко начали снимать еще в 2018 году. В 2021 году ленту презентовали на 37-м Варшавском кинофестивале. Уже в 2022 году "Дом "Слово" показали на первом Фестивале зрительского кино "Миколайчук OPEN". Только в мае 2024 года фильм вышел в прокат на киноэкранах Украины .

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