Ребел Уилсон заметили на редком свидании с невестой (фото)
Звездная пара празднует месяц прайда. Они обручились в начале 2023 года и воспитывают маленькую дочь, которую родила суррогатная мать.
Австралийскую актрису Ребел Уилсон заметили на редком свидании с невестой Рамоной Агрумой. Об этом пишет Daily Mail.
Звездная пара сходила на романтический ужин в Западном Голливуде. Ребел излучала элегантность в бело-черном макси-платье с поясом в горошек с длинными рукавами и плиссированной юбкой. В частности, актриса продемонстрировала черные туфли и добавила яркости с помощью маленькой красной кожаной сумки через плечо. Ее длинные светлые волосы были распущены и уложены в локоны.
Тем временем Рамона Агрума была в черном комбинезоне с поясом, легким V-образным вырезом и свободными рукавами.
Дизайнер обула темно-коричневые лодочки с черным носком и носила небольшую черную кожаную сумку через плечо.
Пара официально объявила о своих отношениях в июне 2022 года, а в ноябре того же года от суррогатной матери появилась на свет дочь Ройс, которую теперь воспитывают Ребел и Рамона.
В феврале 2023 года пара обручилась.
Недавно Рамона Агрума призналась, что отец не разговаривает с ней из-за ее ориентации. Впрочем, актриса и ее избранница надеются, что ситуация изменится.
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