Ребел Уилсон и Рамона Агрума объявили о помолвке в начале 2023 года. Перед этим родилась Ройс, которая появилась на свет с помощью суррогатной матери.

44-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон показала редкие кадры с маленькой дочкой. Фото звезда экрана опубликовала в Instagram.

Ребел вывела свою годовалую дочь Ройс на почти летнюю прогулку по пляжу. Знаменитость поделилась несколькими снимками в соцсети, на которых запечатлено, как она проводит время со своей наследницей на живописном пляже в США во время длинных выходных в День памяти.

На одном трогательном снимке изображена Ребел, которая держит за руку свою дочь, осторожно идя с ней.

Уилсон продемонстрировала стильный повседневный образ, надев полосатый джемпер в сочетании с белыми брюками и шляпой от солнца.

Ребел Уилсон с дочерью Фото: Rebel Wilson/Instagram

Тем временем маленькая Ройс была одета в нежно-лавандовый костюмчик со шляпкой.

Ребел Уилсон с дочерью Фото: Rebel Wilson/Instagram

Ройс Лилиан Элизабет Уилсон появилась на свет от суррогатной матери в 2022 году. Ее родители — актриса Ребел Уилсон и Рамона Агрума. Пара объявила о помолвке в начале 2023 года и время от времени выходит вместе в свет.

Ранее в этом месяце австралийская актриса рассказала о своих планах переехать из Лос-Анджелеса в Великобританию, поскольку она считает королевство лучшим местом для воспитания ребенка.

Во время поездки в Лондон Ребел призналась, что хотела бы воспитывать дочь в Великобритании, поскольку она чувствовала себя там "как дома".

Ребел Уилсон с невестой и дочерью

Напомним, Ребел Уилсон рассказала об отношениях с королевской семьей Великобритании.

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