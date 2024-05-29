Ребел Вілсон показала рідкісні кадри з маленькою донькою (фото)
Ребел Вілсон та Рамона Агрума оголосили про заручини на початку 2023 року. Перед цим народилася Ройс, яка зʼявилася на світ за допомогою сурогатної матері.
44-річна австралійська акторка Ребел Вілсон показала рідкісні кадри з маленькою донькою. Фото зірка екрану опублікувала в Instagram.
Ребел вивела свою однорічну доньку Ройс на майже літню прогулянку по пляжу. Знаменитість поділилася кількома знімками в соцмережі, на яких зображено, як вона проводить час зі своєю спадкоємицею на мальовничому пляжі в США під час довгих вихідних у День пам’яті.
На одному зворушливому знімку зображено Ребел, яка тримає за руку свою донечку, обережно йдучи з нею.
Вілсон продемонструвала стильний повсякденний образ, одягнувши смугастий джемпер у поєднанні з білими штанами та капелюхом від сонця.
Тим часом маленька Ройс була одягнена в ніжно-лавандовий костюмчик з капелюшком.
Ройс Ліліан Елізабет Вілсон зʼявилася на світ від сурогатної матері у 2022 році. Її батьки — акторка Ребел Вілсон та Рамона Агрума. Пара оголосила про заручини на початку 2023 року та час від часу виходить разом у світ.
Раніше цього місяця австралійська акторка розповіла про свої плани переїхати з Лос-Анджелеса до Великої Британії, оскільки вона вважає це найкращим місцем для виховання дитини.
Під час поїздки до Лондона Ребел зізналася, що хотіла б виховувати доньку у Великій Британії, оскільки вона відчувала себе там "як вдома".
Нагадаємо, Ребел Вілсон розповіла про стосунки з королівською родиною Великої Британії.
Також Фокус писав про секрети схуднення Ребел Вілсон.