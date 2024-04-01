Ребел Вілсон розповіла, чому Адель ненавидить її

Незабаром вийдуть мемуари акторки. У книзі вона розповідає про схуднення та взаємостосунки з відомими людьми.

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44-річна австралійська акторка Ребел Вілсон вважає, що співачка Адель, 35, "ненавидить" її – усе через те, що люди "плутали" їх одна з одною свого часу. Про це пише Us Weekly.

Зірка екрану зробила це твердження у своїх майбутніх мемуарах Rebel Rising ("Повстання Ребел"), згідно з уривком, отриманим виданням.

"Деякі акторки образилися б, якби я назвала їх великими розмірами в цій книзі, тому я повинна бути обережною у своїх словах. Ось чому, я думаю, Адель ненавидить мене", – написала Ребел у книзі, яка з’явиться на полицях уже на початку квітня 2024 року.

Адель Фото: Getty Images

"Був момент, коли вона була більшою, і деякі люди плутали нас одна з одною", — продовжила Вілсон, зазначивши, що вона робила припущення щодо англійської співачки.

Ребел Вілсон з мемуарами

"Чесно кажучи, я ніколи її не питала", — додала акторка комедійних фільмів.

Ребел Вілсон Фото: колаж Фокус

Ребел також зізналася, що зустрічалася з Адель на кількох заходах. Однак, коли вона намагалася підійти до неї, артистка нібито "завжди швидко" відверталася.

"Ніби моя товстість могла б позначитися на ній, якби я була поруч з нею більше, ніж тридцять секунд", — пожартувала акторка.

"Їй не подобалося, коли її порівнювали з "Товстою Емі", — вважає авторка мемуарів, маючи на увазі свого культового персонажа з франшизи "Ідеальний голос".

Зазначимо, що Адель наразі ніяк не відреагувала на слова Вілсон.

Нагадаємо, як Ребел Вілсон скинула 36 кілограмів.

Також Фокус писав про скандал навколо майбутніх мемуарів Ребел Вілсон.