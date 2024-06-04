38-летняя Леди Гага спровоцировала слухи о беременности (видео)

Певица старается держать свою личную жизнь подальше от прессы, поэтому изменения ее фигуры не остались незамеченными.

Американская певица и актриса Леди Гага, которая прославилась тем, что держит свою личную жизнь за семью замками, спровоцировала слухи о беременности, появившись на репетиции свадебной церемонии своей сестры-дизайнера Натали Джерманотты в Йорке, штат Мэн, а затем и на ее свадьбе вместе со своим партнером Майклом Полански. Как пишет The Sun, на артистке было облегающее черное платье с открытыми плечами, которое не скрывало округлившийся живот звезды.

Свой образ Леди Гага дополнила туфлями в тон, ниткой жемчуга на шее и кольцом с увесистым бриллиантом на безымянном пальце левой руки.

В день свадьбы певица была в персиковом платье невесты. Вместе со своим возлюбленным она присоединилась к семье и близким в отеле ViewPoint на берегу Атлантического океана, который они полностью арендовали для этого мероприятия.

Недавно Гага появилась на публике только один раз на премьере своего фильма-концерта на канале HBO под названием Gaga Chromatica Ball, надев причудливый ансамбль, скрывающий ее живот.

В таком виде Леди Гага недавно появилась на публике

Артистка уже четыре года встречается с 46-летним предпринимателем Майклом Полански. Еще в марте 2021 года сообщалось, что роман Гаги с Полански становится серьезным. Тогда певица признавалась, что мечтает о семье.

"Она говорила своим друзьям, что хочет завершить несколько проектов, а затем сосредоточиться на том, чтобы остепениться. Гага хочет однажды завести детей и видит будущее с Майклом", – говорили ее друзья.

Недавно Леди Гага завершила съемки своего предстоящего фильма "Джокер: Folie à Deux" и сейчас работает над новым альбомом.

Ранее Фокус писал, что Леди Гага стала сопредседателем Комитета президента США по искусству и гуманитарным наукам.