38-річна Леді Гага спровокувала чутки про вагітність (відео)
Співачка намагається тримати своє особисте життя подалі від преси, тому зміни її фігури не залишилися непоміченими.
Американська співачка й акторка Леді Ґаґа, яка прославилася тим, що тримає своє особисте життя за сімома замками, спровокувала чутки про вагітність, з'явившись на репетиції весільної церемонії своєї сестри-дизайнера Наталі Джерманотти в Йорку, штат Мен, а потім і на її весіллі разом зі своїм партнером Майклом Поланскі. Як пише The Sun, на артистці була відверта чорна сукня з відкритими плечима, яка не приховувала кругленький живіт зірки.
Свій образ Леді Гага доповнила туфлями в тон, ниткою перлів на шиї і каблучкою з чималим діамантом на безіменному пальці лівої руки.
У день весілля співачка була в персиковій сукні нареченої. Разом зі своїм коханим вона приєдналася до сім'ї та близьких у готелі ViewPoint на березі Атлантичного океану, який вони повністю орендували для цього заходу.
Нещодавно Гага з'явилася на публіці тільки один раз на прем'єрі свого фільму-концерту на каналі HBO під назвою Gaga Chromatica Ball, надівши химерний ансамбль, що приховує її живіт.
Артистка вже чотири роки зустрічається з 46-річним підприємцем Майклом Поланскі. Ще в березні 2021 року повідомлялося, що роман Гаги з Поланскі стає серйозним. Тоді співачка зізнавалася, що мріє про сім'ю.
"Вона говорила своїм друзям, що хоче завершити кілька проєктів, а потім зосередитися на тому, щоб стати розсудливою. Гага хоче одного разу завести дітей і бачить майбутнє з Майклом", — говорили її друзі.
Нещодавно Леді Гага завершила зйомки свого майбутнього фільму "Джокер: Folie à Deux" і зараз працює над новим альбомом.
Раніше Фокус писав, що Леді Гага стала співголовою Комітету президента США з мистецтва і гуманітарних наук.