38-річна Леді Гага спровокувала чутки про вагітність (відео)

Співачка намагається тримати своє особисте життя подалі від преси, тому зміни її фігури не залишилися непоміченими.

Американська співачка й акторка Леді Ґаґа, яка прославилася тим, що тримає своє особисте життя за сімома замками, спровокувала чутки про вагітність, з'явившись на репетиції весільної церемонії своєї сестри-дизайнера Наталі Джерманотти в Йорку, штат Мен, а потім і на її весіллі разом зі своїм партнером Майклом Поланскі. Як пише The Sun, на артистці була відверта чорна сукня з відкритими плечима, яка не приховувала кругленький живіт зірки.

Свій образ Леді Гага доповнила туфлями в тон, ниткою перлів на шиї і каблучкою з чималим діамантом на безіменному пальці лівої руки.

У день весілля співачка була в персиковій сукні нареченої. Разом зі своїм коханим вона приєдналася до сім'ї та близьких у готелі ViewPoint на березі Атлантичного океану, який вони повністю орендували для цього заходу.

Нещодавно Гага з'явилася на публіці тільки один раз на прем'єрі свого фільму-концерту на каналі HBO під назвою Gaga Chromatica Ball, надівши химерний ансамбль, що приховує її живіт.

У такому вигляді Леді Гага нещодавно з'явилася на публіці

Артистка вже чотири роки зустрічається з 46-річним підприємцем Майклом Поланскі. Ще в березні 2021 року повідомлялося, що роман Гаги з Поланскі стає серйозним. Тоді співачка зізнавалася, що мріє про сім'ю.

"Вона говорила своїм друзям, що хоче завершити кілька проєктів, а потім зосередитися на тому, щоб стати розсудливою. Гага хоче одного разу завести дітей і бачить майбутнє з Майклом", — говорили її друзі.

Нещодавно Леді Гага завершила зйомки свого майбутнього фільму "Джокер: Folie à Deux" і зараз працює над новим альбомом.

Раніше Фокус писав, що Леді Гага стала співголовою Комітету президента США з мистецтва і гуманітарних наук.