Отпуск на Майорке: Кайли Дженнер показала подтянутую фигуру в ярко-красном купальнике (фото)

Поклонники Кайли Дженнер в комментариях вырази свое восхищение ее красотой. Знаменитость, похоже, проводит отпуск в девичьей компании.

В понедельник утром, 3 июня, американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер поделилась в своем аккаунте в Instagram несколькими фотографиями, которые позволили подписчикам взглянуть на ее недавнюю поездку на Майорку.

26-летняя красавица позировала в огненно-красном бикини без бретелек, которое максимально подчеркивало ее стройную фигуру, на роскошной яхте у скалистого побережья испанского острова. Красавица нанесла легкий макияж, подчеркнув скулы персикового оттенка румянами и накрасив губы розовой помадой. Ее шикарные волосы развевались на ветру, в руке она непринужденно держала черную бейсболку.

Модель Кайли Дженнер на яхте Фото: instagram.com/kyliejenner

Еще на одном снимке Дженнер изображена на диване в облегающем длинном красном платье перед коктейльной вечеринкой на своей яхте.

Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

Также звезда реалити-шоу в ажурном белом мини-платье позирует на фоне скалистых гор.Поклонники Кайли Дженнер в комментариях отметили ее красоту и пожелали ей веселого отдыха: "Идеально, я люблю тебя", "Майорка — земной рай, веселого тебе отдыха", "Кайли во всей красоте", "Она идеальна", "Красный цвет тебе к лицу", "Ты самая красивая женщина на свете".

Знаменитость, похоже, проводит отпуск в девичьей компании. На всех снимках с отдыха на Майорке отсутствует ее парень, актер "Дюны" Тимоти Шаламе, с которым она встречалась около года.

Напомним, 22 апреля Кайли Дженнер снялась в рекламе джинсовой коллекции бренда Khy. Миллиардерша занята не только продвижением модной одежды, она выпускает и линию косметических средств.