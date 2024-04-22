"Идеальные джинсы": Кайли Дженнер снялась в рекламе джинсовой коллекции бренда Khy (фото)

Миллиардерша занята не только продвижением модной одежды, она выпускает и линию косметических средств. По словам Кайли, она несколько изменила свой личный стиль после рождения второго ребенка.

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Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер продемонстрировала стройную фигуру в рекламе джинсовой коллекции Drop 005 для своего бренда одежды Khy, сообщает Daily Mail.

26-летняя телеведущая, которая недавно объявила, что линия будет создана в сотрудничестве с Наташей Зинко, поделилась снимками в Instagram и сообщила, что купить модные вещи можно будет уже в этом месяце, 25 апреля. На рекламных фотографиях мать двоих детей изображена топлес лежа на животе в джинсах с высокой талией. Ее короткие темные локоны были распущены и естественно ниспадали по плечам. Макияж Кайли был выполнен в классическом стиле и состоял из туши на ресницах, а также легких дымчатых теней вокруг глаз. Также модель подчеркнула скулы, добавив румяна теплого оттенка, а на губы она нанесла темно-розовый блеск.

"Кап 005: идеальные джинсы", запуск состоится 25 апреля в 9 утра по тихоокеанскому времени на сайте khy.com", — подписала публикацию знаменитость.

Модель Кайли Дженнер Фото: instagram.com/khy

Одежда бренда Khy была впервые выпущен в ноябре прошлого года. С тех пор модникам было представлено уже четыре коллекции. Помимо бренда одежды, Кайли Дженнер является основательницей Kylie Cosmetics. Недавно она выпустила новые румяна, которые поступят в продажу 24 апреля.

Напомним, 17 апреля сообщалось, что Кайли Дженнер построила особняк с подземным бункером. Миллиардерша последовала примеру других богачей и обустроила в своем новом доме надежное убежище. Теперь у Кайли Дженнер есть собственный бункер.