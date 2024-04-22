"Ідеальні джинси": Кайлі Дженнер знялася в рекламі джинсової колекції бренду Khy (фото)

Мільярдерка зайнята не тільки просуванням модного одягу, вона випускає і лінію косметичних засобів. За словами Кайлі, вона дещо змінила свій особистий стиль після народження другої дитини.

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Американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер продемонструвала струнку фігуру в рекламі джинсової колекції Drop 005 для свого бренду одягу Khy, повідомляє Daily Mail.

26-річна телеведуча, яка нещодавно оголосила, що лінія буде створена у співпраці з Наташею Зінко, поділилася знімками в Instagram і повідомила, що купити модні речі можна буде вже цього місяця, 25 квітня. На рекламних фотографіях матір двох дітей зображено топлес, лежачи на животі, в джинсах з високою талією. Її короткі темні локони були розпущені і природно спадали по плечах. Макіяж Кайлі був виконаний у класичному стилі і складався з туші на віях, а також легких димчастих тіней навколо очей. Також модель підкреслила вилиці, додавши рум'яна теплого відтінку, а на губи вона нанесла темно-рожевий блиск.

"Кап 005: ідеальні джинси", запуск відбудеться 25 квітня о 9 ранку за тихоокеанським часом на сайті khy.com", — підписала публікацію знаменитість.

Модель Кайлі Дженнер Фото: instagram.com/khy

Одяг бренду Khy було вперше випущено в листопаді минулого року. Відтоді модникам було представлено вже чотири колекції. Крім бренду одягу, Кайлі Дженнер є засновницею Kylie Cosmetics. Нещодавно вона випустила нові рум'яна, які надійдуть у продаж 24 квітня.

Нагадаємо, 17 квітня повідомлялося, що Кайлі Дженнер побудувала особняк із підземним бункером. Мільярдерка пішла за прикладом інших багатіїв і облаштувала у своєму новому будинку надійний притулок. Тепер у Кайлі Дженнер є власний бункер.