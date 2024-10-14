Кайлі Дженнер провела романтичний вечір із Тімоті Шаламе (фото, відео)

Навесні 2024 року Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе спровокували чутки про розрив. Але, схоже роман пари набирає обертів.

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Американська зірка реаліті-шоу, модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер і актор французького походження Тімоті Шаламе сходили на романтичну вечерю в Нью-Йорку, повідомляє TMZ.

27-річна модель і її 28-річний коханий-актор відвідали невеличкий італійський ресторан ресторан Little Charli в Грінвіч-Віллідж, де один з відвідувачів закладу зняв коротке відео, проходячи повз їхній столик. Кайлі на побаченні була помічена в білій сорочці, а зірка "Дюни" в піджаку.

За інформацією очевидців, пара влаштувала справжній бенкет для двох: закохані замовили рігатоні з горілкою, фрикадельки і піцу "Дьябло" з куркою.

До речі, їм обом, мабуть, сподобалися їжа й обслуговування, тому що, за даними інсайдера, вони залишили 45% чайових від суми, зазначеної в рахунку.

Ще зовсім недавно, навесні цього року, Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе спровокували чутки про розрив. Таке припущення зробили шанувальники пари, помітивши, що з січня закохані ніде не з'являлися разом. Але, схоже, у них все добре і роман пари набирає обертів.

Раніше, 20 серпня, Фокус писав про те, що Кайлі Дженнер представила нову колекцію купальників власного бренду. 27-річна красуня опублікувала фотографії в суцільному купальнику з нової колекції Khy satin.