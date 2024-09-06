"Король Кайлі повертається": Кайлі Дженнер радикально змінила колір волосся (фото)

Кайлі Дженнер — наймолодша і найбагатша з усієї родини Кардаш'ян. Вона є засновником і креативним директором модного бренду одягу Khy.

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Зірка реаліті-шоу, модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер змінила колір волосся. 5 вересня вона продемонструвала в Instagram новий образ, викликавши у шанувальників бурю емоцій.

У каруселі фотографій і відео Дженнер крупним планом показала своє волосся, пофарбоване в темно-бірюзовий колір. Вона лаконічно підписала пост: "Симпатичний кінець часу".

Кайлі Дженнер змінила колір волосся Фото: instagram.com/kyliejenner

Кайлі в кадрах позує в обрізаній білій футболці. Свій образ зірка доповнила срібними прикрасами і зробила простий макіяж, підкресливши вилиці рожевими рум'янами і нафарбувавши вії чорною тушшю.

Модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

Шанувальники одразу ж почали коментувати її новий колір волосся, один з них написав: "Король Кайлі повертається". Інший підписник зірки написав: "Король повернувся і кращий, ніж будь-коли".

"King Kylie" — псевдонім мами двох дітей у соціальних мережах, який вона використовувала як натхнення для свого попереднього партнера Tyga, який був відомий як "King Gold Chains". Знаменитість у 2014 році обирала образи з яскравими кольорами волосся, сміливий одяг і помітний макіяж.

У січні 2024 року засновниця Kylie Cosmetics натякнула на повернення свого альтер его в серії фотографій, на яких вона була зображена з волоссям рожевого кольору, але цей колір волосся вона носила недовго.

Нагадаємо, 20 серпня Кайлі Дженнер представила нову колекцію купальників власного бренду Khy.