Кайли Дженнер провела романтический вечер с Тимоти Шаламе (фото, видео)

Весной 2024 года Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе спровоцировали слухи о разрыве. Но, похоже роман пары набирает обороты.

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Американская звезда реалити-шоу, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер и актер французского происхожденияТимоти Шаламе сходили на романтический ужин в Нью-Йорке, сообщает TMZ.

27-летняя модель и ее 28-летний возлюбленный-актер посетили небольшой итальянский ресторан ресторан Little Charli в Гринвич-Виллидж, где один из посетителей заведения снял короткое видео, проходя мимо их столика. Кайли на свидании была замечена в белой рубашке, а звезда "Дюны" в пиджаке.

По информации очевидцев, пара устроила настоящий пир для двоих: влюбленные заказали ригатони с водкой, фрикадельки и пиццу "Дьябло" с курицей.

Кстати, им обоим, должно быть, понравилась еда и обслуживание, потому что, по данным инсайдера, они оставили 45% чаевых от суммы, указанной в счете.

Еще совсем недавно, весной этого года, Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе спровоцировали слухи о разрыве. Такое предположение сделали поклонники пары, заметив, что с января влюбленные нигде не появлялись вместе. Но, похоже у них все хорошо и роман пары набирает обороты.

Ранее, 20 августа, Фокус писал о том, что Кайли Дженнер представила новую коллекцию купальников собственного бренда. 27-летняя красавица опубликовала фотографии в слитном купальнике из новой коллекции Khy satin.