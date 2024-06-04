Відпустка на Майорці: Кайлі Дженнер показала підтягнуту фігуру в яскраво-червоному купальнику (фото)

Шанувальники Кайлі Дженнер у коментарях висловили своє захоплення її красою. Знаменитість, схоже, проводить відпустку в дівочій компанії.

У понеділок вранці, 3 червня, американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер поділилася у своєму акаунті в Instagram кількома фото, які дали змогу підписникам поглянути на її нещодавню поїздку на Майорку.

26-річна красуня позувала у вогненно-червоному бікіні без бретелей, яке максимально підкреслювало її струнку фігуру, на розкішній яхті біля скелястого узбережжя іспанського острова. Красуня нанесла легкий макіяж, підкресливши вилиці персикового відтінку рум'янами і нафарбувавши губи рожевою помадою. Її шикарне волосся розвівалося на вітрі, в руці вона невимушено тримала чорну бейсболку.

Модель Кайлі Дженнер на яхті Фото: instagram.com/kyliejenner

Ще на одному знімку Дженнер зображена на дивані в обтислій довгій червоній сукні перед коктейльною вечіркою на своїй яхті.

Кайлі Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

Також зірка реаліті-шоу в ажурній білій мінісукні позує на тлі скелястих гір. Шанувальники Кайлі Дженнер у коментарях відзначили її красу і побажали їй веселого відпочинку: "Ідеально, я люблю тебе", "Майорка — земний рай, веселого тобі відпочинку", "Кайлі в усій красі", "Вона ідеальна", "Червоний колір тобі личить", "Ти найкрасивіша жінка на світі".

Знаменитість, схоже, проводить відпустку в дівочій компанії. На всіх знімках з відпочинку на Майорці відсутній її хлопець, актор "Дюни" Тімоті Шаламе, з яким вона зустрічалася близько року.

Нагадаємо, 22 квітня Кайлі Дженнер знялася в рекламі джинсової колекції бренду Khy. Мільярдерка зайнята не тільки просуванням модного одягу, вона випускає і лінію косметичних засобів.