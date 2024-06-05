5 июня 2024 года: священномученика Дорофия — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя тратить большие суммы денег и ссориться, а также заниматься бытовыми делами — лучше отложить все на другой день.

Что случилось 5 июня?

Сегодня православная церковь почитает память священномученика Дорофия. Он жил во времена правления императоров Диоклетиана, Константина Великого и Юлиана Отступника. Когда правил Диоклетиан, Дорофий скрывался из-за гонений за христианами. При Константине Великом вернулся в город, обращал язычников к истинному Богу. Но позже на престол сошел Юлиан Отступник, Дорофия схватили, а затем подвергли пыткам и убили за веру в Христа.

Что нельзя делать 5 июня:

заниматься бытовыми делами — лучше отложить все на другой день;

тратить большие сумму денег;

ссориться;

злословить.

Народные приметы и поверья:

ветер дует с северо-запада — к дождливому лету;

день ясный и теплый — будет хороший урожай зерновых;

над водой стелется туман — будет много грибов.

День ангела празднуют:

Василиса, Виктор, Галина,, Игорь, Константин, Леонид, Ника, Павел, Федор.

Родились 5 июня:

1898 год — Федерико Гарсиа Лорка, испанский поэт и драматург.

Также в этот день:

1910 год — в Киеве проходит первый полет на отечественном самолете конструкции профессора Политехнического института Александра Кудашева, который сам же исполнил роль пилота;

1977 год – в продаже появляется первый персональный компьютер Apple II;

1990 год — Всеукраинский Православный Собор в Киеве провозглашает возрождение Украинской Автокефальной Православной Церкви (УАПЦ), восстанавливает церковную структуру в виде патриархата и избирает первым украинским патриархом митрополита Мстислава Скрипника.

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