5 червня 2024 року: священномученика Дорофія — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна витрачати великі суми грошей і сваритися, а також займатися побутовими справами — краще відкласти все на інший день.

Що сталося 5 червня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять священномученика Дорофія. Він жив за часів правління імператорів Діоклетіана, Костянтина Великого і Юліана Відступника. Коли правив Діоклетіан, Дорофій переховувався через гоніння за християнами. За Костянтина Великого повернувся в місто, навертав язичників до істинного Бога. Але пізніше на престол зійшов Юліан Відступник, Дорофія схопили, а потім піддали тортурам і вбили за віру в Христа.

Що не можна робити 5 червня:

займатися побутовими справами — краще відкласти все на інший день;

витрачати великі суми грошей;

сваритися;

злословити.

Народні прикмети та повір'я:

вітер дме з північного заходу — до дощового літа;

день ясний і теплий — буде гарний урожай зернових;

над водою стелиться туман — буде багато грибів.

День ангела святкують:

Василина, Віктор, Галина, Ігор, Костянтин, Леонід, Ніка, Павло, Федір.

Народилися 5 червня:

1898 рік — Федеріко Гарсіа Лорка, іспанський поет і драматург.

Також цього дня:

1910 рік — у Києві відбувається перший політ на вітчизняному літаку конструкції професора Політехнічного інституту Олександра Кудашева, який сам же виконав роль пілота;

1977 рік — у продажу з'являється перший персональний комп'ютер Apple II;

1990 рік — Всеукраїнський Православний Собор у Києві проголошує відродження Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ), відновлює церковну структуру у вигляді патріархату та обирає першим українським патріархом митрополита Мстислава Скрипника.

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