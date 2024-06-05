Маша Ефросинина и Тимур Хромаев ответили на слухи об их разводе (видео)

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев вместе в браке уже более 20 лет. Пара имеет двух общих детей — старшую дочь Нану и младшего сына Сашу.

Телеведущая Маша Ефросинина в интервью со своим мужем, бывшим бизнесменом, а ныне военнослужащим Тимуром Хромаевым, ответила на слухи о разводе с мужем после 20 лет брака. Подробностями личной жизни Ефросинина поделилась в интервью нового проекта "Билет на Марс".

В частности, Маша Ефросинина рассказала, что о разводе с Тимуром она узнала от своей дочери Наны, которая прислала ей видео с тик-тока, где было написано: "Маша Ефросинина и Тимур Хромаев. Причина очевидна — молодая любовница Тимура".

"Наша Нана, которая никогда не лезет в наши с тобой отношения и я считаю, отчасти благодаря этому мы с тобой имели возможность тогда в 2013 году (ред. пара проживала кризис в отношениях) сосредоточиться на нас двоих, потому что Нануся восприняла все спокойно, с уважением, и никогда не создавала каких-то нам дополнительных с этим переживаний и проблем. На днях присылает мне ролик с тик-тока. Наша дочка присылает мне тик-ток, где большими буквами написано: "Маша Ефросинина и Тимур Хромаев. Причина очевидна — молодая любовница Тимура". Тут у меня было два момента, во-первых, наша дочка мне это присылает со словами: "Мааааммм". Во-вторых, я подумала, "застала мужа с любовницей". Застала? Я думаю, я никого нигде не застала. Во-вторых, где я должна была тебя застать? Приехать на запорожское направление, открыть вашу мужскую избушку, забежать и сказать: "Ах, ты курва, оторвись от моего мужа". Примерно так?", — рассказала телеведущая.

Как оказалось, Тимур об их разводе узнал от друзей, которые также увидели видео о его разводе с Машей.

"От тебя. Еще друзья говорили. Они тоже это увидели и что-то там даже о себе вычитали, что я типа друзьям что-то рассказал. Я сразу пересмотрел свой список друзей. Да, нужно уменьшать", — отшутился Тимур Хромаев.

Телеведущая подчеркнула, что эта новость для нее не была удивительной, ведь она знает, что она ни с кем его не застала, и то, что мужчина не стал бы делиться своим личным еще с кем-то.

Зато сам Тимур Хромаев отметил, что на этой теме очень легко спекулировать, потому что многие семьи в Украине сейчас живут в таких условиях, на расстоянии, и испытываются отношения у всех, и не все выдерживают.

"Это мягкая почва для того, чтобы спекулировать. И видимо, людям надо давать ответ. Борщи, носки все это есть, а больше ничего нет. Я понимаю, что для многих это правда, очень тяжелая. А тяжелая вещь удерживать отношения на дистанции. У каждого своя ситуация. Бывает с одной стороны понимание, с другой — нет. Не могут найти общий язык, поэтому любые пустоты и вакуум они заполняются, это законы физики", — пояснил Хромаев.

Стоит отметить, что Тимур и Маша поженились в 2003 году. У пары есть двое общих детей — 20-летняя Нана и 10-летний Александр.

00:59:54 — Маша Ефросинина и Тимур Хромаев разводятся?

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