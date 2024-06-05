Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв відповіли на чутки про їхнє розлучення (відео)

Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв разом у шлюбі вже більше 20 років. Пара має двох спільних дітей — старшу доньку Нану та молодшого сина Сашка.

Телеведуча Маша Єфросиніна в інтерв’ю зі своїм чоловіком, колишнім бізнесменом, а нині військовослужбовцем Тимуром Хромаєвим, відповіла на чутки про розлучення з чоловіком після 20 років шлюбу. Подробицями особистого життя Єфросиніна поділилася в інтерв’ю нового проєкту "Квиток на Марс".

Зокрема, Маша Єфросиніна розповіла, що про розлучення з Тимуром вона дізналася від своєї доньки Нани, яка надіслала їй відео з тік-току, де було написано: "Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв. Причина очевидна — молода коханка Тимура".

"Наша Нана, яка ніколи не лізе в наші з тобою стосунки і я вважаю, частково завдяки цьому ми з тобою мали змогу тоді в 2013 році (ред. пара проживала кризу в стосунках) зосередитися на нас двох, тому що Нануся сприйняла все спокійно, з повагою, і ніколи не створювала якихось нам додаткових з цим переживань і проблем. Днями присилає мені ролик з тік-току. Наша донька присилає мені тік-ток, де великими літерами написано: "Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв. Причина очевидна — молода коханка Тимура". Тут у мене було два моменти, по-перше, наша донька мені це присилає зі словами: "Мааааммм". По-друге, я подумала, "застала чоловіка з коханкою". Застала? Я думаю, я нікого ніде не застала. По-друге, де я мала тебе застати? Приїхати на запорізький напрямок, відкрити вашу чоловічу хатинку, забігти і сказати: "Ах, ти курва, відірвися від мого чоловіка". Приблизно так?", — розповіла телеведуча.

Як виявилося, Тимур про їхнє розлучення дізнався від друзів, які також побачили відео про його розлучення з Машею.

"Від тебе. Ще друзі говорили. Вони теж це побачили і щось там навіть про себе вичитали, що я типу друзям щось розповів. Я відразу переглянув свій список друзів. Так, потрібно зменшувати", — віджартувався Тимур Хромаєв.

Телеведуча наголосила, що ця новина для неї не була дивною, адже вона знає, що вона ні з ким його не застала, і те, що чоловік не став би ділитися своїм особистим ще з кимось.

Натомість сам Тимур Хромаєв зазначив, що на цій темі дуже легко спекулювати, тому що багато родин в Україні зараз живуть у таких умовах, на відстані, і випробовуються стосунки у всіх, і не всі витримують.

"Це лагідне підґрунтя для того, щоб спекулювати. І мабуть, людям треба давати відповідь. Борщі, носки все це є, а більш нічого немає. Я розумію, що для багатьох це правда, дуже важка. А важка річ утримувати стосунки на дистанції. У кожного своя ситуація. Буває з одного боку порозуміння, з іншого — немає. Не можуть знайти спільну мову, тому будь-які пустоти і вакуум вони заповнюються, це закони фізики", — пояснив Хромаєв.

Варто зазначити, що Тимур та Маша одружилися у 2003 році. У пари є двоє спільних дітей — 20-річна Нана та 10-річний Олександр.

00:59:54 – Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв розлучаються?

Нагадаємо, раніше ми писали, що Маша Єфросиніна на межі розлучення з чоловіком, який воює на фронті, — блогер.

Крім цього, Фокус писав, що Маша Єфросиніна показала, як її привітав чоловік з передової.