"Квартира в Днепре": Маша Ефросинина на день своего рождения надела браслет от Cartier (фото)

Маша Ефросинина одела очень дорогое украшение на 45-летие. Украинские журналисты подсчитали стоимость наряда телеведущей.

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина всегда выглядит изысканно и стильно. В прошлом месяце знаменитость отметила свой 45-й день рождения. Для особого случая она выбрала красивый лук от отечественного бренда и дорогие украшения. Журналисты Telegraf подсчитали стоимость наряда и отметили, что за эти деньги "вполне реально купить однокомнатную квартиру в Днепре".

Для торжества Маша выбрала красивый костюм-двойку от украинского бренда Malva Florea, обшитый серебряными пайетками.

Он состоял из топа с декорацией в форме цветка и юбки-миди, подол которой был украшен небольшими кругами на нитях. Общая стоимость костюма — более 17 тысяч гривен: топ стоил 9400, а юбка обошлась в 8 тысяч гривен.

Костюм, который выбрала Маша Ефросинина Фото: https://malvaflorea.com/shop

Но внимание журналистов в образе Ефросининой привлек браслет люксового ювелирного бренда Cartier. Его стоимость – 7350 долларов, а это на сегодняшний день около 295 000 гривен.

Браслет от Cartier

"Таким образом, лук получился далеко не бюджетный. За такую цену вполне реально купить однокомнатную квартиру в Днепре", — говорится в публикации. И как доказательство приводится объявление о продаже на сайте OLX квартиры площадью 33 метра квадратных в городе Днепр.

Кроме этого, 5 июня Фокус о том, что Маша Ефросинина и Тимур Хромаев ответили на слухи об их разводе. Пара вместе в браке уже более 20 лет.